KONDA Araştırma ve Danışmanlık, 7-8 Mart 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde 2 bin 58 kişi ile gerçekleştirdiği "Ekrem İmamoğlu’nun Tutukluluğu Hakkında Toplumun Değerlendirmesi" raporunu kamuoyuyla paylaştı.
KONDA'nın son anketinde büyük sürpriz: Bir yılda her şey değişti
KONDA Araştırma, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun birinci yılında toplumun nabzını tuttu. 2025 yılından bu yana kamuoyu algısındaki değişimi ortaya koyan ankete göre; vatandaşların yüzde 57’si tutukluluğu "hukuka aykırı" bulurken, "suç işledi" diyenlerin oranındaki artış dikkat çekti.Derleyen: Süleyman Çay
Hanelerde yüz yüze yapılan görüşmelere dayanan anket, tutukluluk sürecinin birinci yılında toplumun bu konudaki bakış açısını gözler önüne serdi.
Ankette katılımcılara yöneltilen "Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlarda, hukuki sürecin meşruiyetine dair tartışmaların sürdüğü görüldü.
Mart 2026 verilerine göre; Katılımcıların yüzde 57’si, İmamoğlu’nun "hukuka aykırı bir şekilde hapiste tutulduğunu" savunuyor. Yüzde 43’lük kesim ise İmamoğlu’nun "bir suç işlediğini ve cezasını çektiğini" düşünüyor.
Raporda yer alan Nisan 2025 verileriyle yapılan karşılaştırma, kamuoyu algısındaki değişimi de ortaya koydu. Bir yıl önce (Nisan 2025) tutukluluğu hukuka aykırı bulanların oranı yüzde 62 iken, bu oran Mart 2026’da 5 puanlık bir düşüşle yüzde 57’ye geriledi.
Aynı dönemde, "bir suç işledi ve cezasını çekiyor" diyenlerin oranı ise yüzde 38’den yüzde 43’e yükselerek dikkat çekici bir artış gösterdi.
NE OLMUŞTU?
19 Mart 2025 sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB, CHP ve İmamoğlu'na ait inşaat şirketinin yöneticileri gözaltına alındı. İmamoğlu'na suç örgütü kurmak ve yönetmek, irtikap, rüşvet almak, ihaleye fesat karıştırmak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve terör örgütüyle iş birliği suçlamaları yöneltildi. 23 Mart 2025 günü İmamoğlu yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanırken, İmamoğlu hakkında 27 Ekim 2025'te siyasal casusluk suçlamasıyla bir tutuklama kararı daha verildi.Tutuklanmasının birinci yıldönümünü geride bıraktığı şu günlerde, İBB davası görülmeye devam ediyor.