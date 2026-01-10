İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda sentetik hap geçirildi. Narko Alan ekiplerinin Hilal Mahallesi’nde belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 108 bin 492 adet sentetik hap bulundu.

Operasyon kapsamında ayrıca bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, silahlara ait mühimmat ile 75 bin 100 lira nakit paraya el konuldu. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.