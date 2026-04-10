2025 Yılı Faaliyet Raporu’nun kabul edildiği Konak Belediye Meclisi’nde konuşan Başkan Mutlu, hem 2025 yılında yapılmış olan hem de 2026 yılında gerçekleştirilecek çalışmaları anlattı. Başkan Mutlu, “Konaklının bizden beklediği hizmeti vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi’nin Konak için bir asfalt ihalesi yapmasını da sonuçlandırdık. Bir yandan da İzmirGaz’la başlattığımız büyük bir doğal gaz faaliyeti var. İki yıl sonra bütün altyapı sorununu bitirmiş, herkesin çok rahat edeceği bir Konak’a kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

Konak Belediye Meclisi nisan ayı ikinci olağan birleşiminde 2025 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet Raporu değerlendirildi ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yoğun geçen meclis toplantısında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, meclis başkanlığı koltuğundan inerek meclis üyelerinin değerlendirme, eleştiri ve önerilerini dinledi. Oylama sonunda kürsüye çıkan Mutlu, şunları söyledi:

"2025 ülke için olduğu kadar Konak Belediyesi için de zorlu bir yıldı. Bunu bütçemizde de gördük. Ben aslında övgüyü hak ettiğimizi düşünüyorum. Gelirini, giderini dengeleyen, en tasarruflu belediye olan, önceliği personel maaşını ödemek olan bir yıl geçirdik. Kuşkusuz, belediyecilik sadece personel maaşı ödemek değil. Biz, 330 bin kişi yaşayan Konak’ta, 2 bin kişinin maaşını ödemek için bir araya gelmedik. Elbette ki yatırım yapacağız, Konaklının bizden beklediği hizmeti vereceğiz. Ancak bulduğumuz bir personel sayısı var. Gelir gelmez dahil olduğumuz toplu iş sözleşmesiyle de Türkiye’nin en yüksek maaşları var. Bunu kabul ettikten sonra biz burada nasıl iş yapabiliriz, diye baktığımızda bu çalışma raporundaki pek çok şey dayanışma ve gönüllülükle yürüdü.

"Bütçemiz yok deyip sosyal belediyecilikten geri adım atmıyoruz"

Biz, sosyal hizmetlerde müdürümüzle birlikte bir başarı hikayesi yazdık, meclis üyelerimizin de desteğiyle neredeyse hiç bütçe harcamadan, eksiksiz bir şekilde iftarlarımızı da yaptık, gıda kartlarımızı da dağıtıyoruz, evlere akülü araçlarımızı da teslim ediyoruz. Biz, bütçemiz yok deyip sosyal belediyecilikten geri adım atmıyoruz. Vakıflarla, derneklerle olan sözleşmelerle yetişmiş insan gücünü, bilgi birikimini, STK’ların ve meslek odalarının deneyimini Konak Belediyesi’nde Konaklıların hizmetine sunuyoruz. Pek çok dernek, 7/24, gönüllü bir şekilde bizim için çalışıyor. 2025’te Konak Belediyesi’nin zorlanmasının sebeplerinden biri 2024’ün sonunda kaynağında kesinti başlamasıdır. O andan itibaren sadece günü geçirebilen bir hale dönüştü. Yine de etkinliklerimizi yaptık, bundan sonra da devam edeceğiz. Kadriye Mahallesi’nde Taziye Evimizin ruhsatı alındı, projesi hazır, ihale dosyası hazırlandı. Yakında yeni parklarımız, padel kortlarımız açılacak. Açılışlara birlikte gideceğiz, temel atma törenlerimiz yapılacak. Hamdi Dalan Sabun Müzemizin projesi ve yaklaşık maliyeti Valilikten onaylandı, ihalesine çıkılacak. 2026’nın sonunda pek çok açılışı, temel atmayı tamamlamış; sizlerin de desteğiyle yeni hizmet binamıza taşınmış olacağız.

"Tüm bu yoklukta, sisteme 13 çöp kamyonu dahil ettik"

10 kamyonumuz geldi, 3 tanesi de pazartesi yola çıkacak. Tüm bu yoklukta, sisteme 13 çöp kamyonu dahil ettik. Bir takım mülklerimizi SGK borçlarımız nedeniyle devrettik ama hiç değilse o borçta azalma oldu. Park ve bahçelerde, Büyükşehir Belediyesi’yle anlaşma yaptık. Bir yandan her yere ağaçlarımızı, bitkilerimizi dikiyoruz. Satın almıyoruz, yaptığımız protokolle Büyükşehir’den alıyoruz. Biz paramız yok, deyip ağaç dikmemezlik yapmıyoruz. Bu kısıtlı bütçe, bizi çok yaratıcı yaptı. Kentteki atık yönetimi sorunu Konak’a ve diğer ilçelere çöp sorunu olarak yansıyor. Tek çözümü Büyükşehir Belediyesi’nin planlamaya aldığı ayrıştırma tesisleri ve katı atık bertaraf tesislerinin çok hızlı bir şekilde sonuçlanması. Bu sonuçlanmadan biz de kendimizi hep bir kısır dairede hissediyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin ayrı noktalarda yapacağı tesislerden sonra bu sorunun biteceğini umuyoruz.

"Kentsel dönüşümde çalışmanın tamamını kendimiz yaparak yol yürüyoruz"

Kentsel dönüşümde bütçeyi kullanmadık. Diğer birçok belediye gibi bu hizmeti satın alabilirdik. 2025 öyle bir bütçe öngörmedi. Kendi içimizdeki personel yapısını güçlendirerek tamamını kendimiz yaparak yol yürüyoruz. Kentsel dönüşüm planlarını değiştirmedik, 18 uygulamaları biten yerlerin tapu tescilleri yapılıyor. Biz bunun için İstanbul’daki ‘Yarısı Bizden’ gibi bir kampanya talep ettik. Yarısını devletin karşıladığı bir sistemdi bu. Ama bunun yerine Dünya Bankası kredisinin İzmir’de kullanılmasının daha ekonomik olacağını görüştük. Şu anda tapu tescili yapılan yerler için bu kredinin kullanılması bizim de müdürlüğümüzün gündeminde. Müdürlüğümüzün yol haritasını adım adım takip ediyoruz; kentsel dönüşüm adalarının olduğu yerlerde anketler yapılıyor, buralarla ilgili hak sahipliliği çalışmaları yapılıyor, bir yandan da yapılaşması için yüklenicilerle görüşülüyor. Ülkedeki ekonomik kriz dolayısıyla bırakın kentsel dönüşüm alanında kelebek etkisi yaratacak bir dönüşüme girmeyi, daha merkezi yerlerde bile inşaat yapmaktan kaçınılan bir dönemdeyiz. Savaş ortamında maliyetler yüksek hatta öngörülemiyor.

"Yeni kent dokusunu oluşturmaya çalışıyoruz"

Konak’ta nüfus azalması var. Konak’ın yapı stoku çok kötü; yıllarca göz yumulan kaçak yapılaşma nedeniyle artık konutlar ömrünü tamamlamış ve insanlar onları terk ediyor. 400 metruk binayı biz yıktık. Büyükşehir’in yıktıkları da 300’ü geçti. Sadece iki yılda, Konak’ta yıkılan metruk bina sayısı 700-800. Daha da yıkılacak. Konak’taki nüfus azalmasını biraz da buradan görmek lazım. Ömrünü tamamlamış, hiçbir şekilde dirençli olmayan binaların terk edilmesinden doğal bir şey olamaz. Ama bir yandan da yeni kent dokusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Konut sahipliliğinin azaldığı ve artık hayal olduğu bir ülkeyiz. Gençler bir konut sahibi olmayı düşünemiyor bile. 20 bin TL emekli maaşıyla kiralar karşılanamıyor. Sosyal konut politikasının bambaşka bir yere evrilmesi gerekiyor. İnsanların barınma sorununa yönelik devletin konutları çok ucuza yapması gerekiyor. Anayasal bir haktır barınma.

"Kamunun istihdamında yer alan herkes mesaisini kamuya harcamak zorunda"

Biz, bu dönem çok etkinlik yaptık ve bunu kendi bünyemizdeki çalışma arkadaşlarımızla, kendi gücümüzle yaptık. Ben iş disiplini çok yüksek bir insan olduğum için karşımdan da bunu beklediğim için Konak Belediyesi’nde daha önce olmayan Personel Denetleme Sistemini kurduk ve düzenli olarak takip ediyoruz. Çünkü kamunun istihdamında yer alan herkes mesaisini kamuya harcamak zorunda.

Altyapı olarak çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Alsancak yağmur suyu nedeniyle kazıldı. Hemen arkasından 1474 Sokak’ta kaldırım ve asfalt çalışmalarını başlattık, sürdürüyoruz. O bölgenin kentsel tasarıma çok ihtiyacı vardı. Umurbey Mahallesi’nde büyük bir kazı başladı. Yeni kent merkezinde yağmur suyu çalışması var. Mithatpaşa ve İnönü Caddesi arasındaki bütün bölge kazılacak. Asıl asfalt atağı 2026’da olacak; hem Büyükşehir hem bizim için. Biz Büyükşehir Belediyesi ve İzbeton’la sürekli görüşerek Büyükşehir Belediyesi’nin Konak için bir asfalt ihalesi yapmasını da sonuçlandırdık. Bu hafta sözleşmeyi de imzaladılar, önümüzdeki haftadan itibaren artık İZSU’nun kazdığı çukurları İzbeton kapatacak. Özellikle Gültepe’deki otobüs yolları da çok kısa sürede asfaltlanacak. Bir yandan da İzmirGaz’la başlattığımız büyük bir doğal gaz faaliyeti var. İki yıl sonra bütün altyapı sorununu bitirmiş, herkesin çok rahat edeceği bir Konak için şu anda her yerin kazıldığı günlerden geçiyoruz."

Örnek bir yıl

2025 Yılı Belediye Başkanı Faaliyet raporunun değerlendirildiği toplantıda CHP Grubu Meclis Üyesi Ahmet Yıldız, raporla ilgili genel bir bilgilendirme yaptı. Gider bütçesi gerçekleşme oranını yüzde 58,56 seviyesinde, gelir bütçesi gerçekleşme oranını ret ve iadeler hariç yüzde 60,16 olarak gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, mali yapı ve kaynak kullanımının başarılı ve sürdürülebilir olduğunu dile getirerek, "Belediye için şeffaflık politikaları ve denetim mekanizmalarıyla örnek bir yıl geçirildiği; doğrudan vatandaşların sorunlarını çözen ve onlara dokunan faaliyet ve projelerin hayata geçirildiği; kaynakların öncelikli alanlara yönlendirildiği; yatırım ve hizmet dengesinin gözetildiği; genel olarak başarılı bir yıl geçirildiği gözlenmiştir" diye konuştu.

Öte yandan, Simge Tokgöz de belediye müdürlüklerinin çalışmalarını sayısal verilerle tek tek sıraladı.

Esnafa can suyu

Konak Belediye Meclisi gündeminde faaliyet raporunun yanı sıra, ruhsat ücret tarifeleri düzenlemesi de yer aldı. İşyerlerinin fiziksel büyüklükleri, konumları, denetim ve hizmet yükü ile ticari faaliyet yoğunluğu gözetilerek, daha adil, öngörülebilir ve sade bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeniden düzenlenen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2026 Yılı Ücret Tarifesi’nin oy çokluğuyla kabul edildiği meclis toplantısını meslek odaları başkan ve yöneticileri de izledi. Önergeyle ilgili gelen sorular üzerine açıklama yapan Mutlu, düzenlemenin pek çok AK Partili belediyede de uygulandığını, CHP’li belediyelerde uygulandığında ilk kez duyuluyormuş gibi davranılmaması ve eşitlik gerektiğini dile getirdi.

Yapılan düzenlemeyle indirim yapıldığının altını çizen Mutlu, "Biz Esnaf Odasıyla birlikte bir toplantı yaptık. Onların bir talebi oldu, o talep üzerine değerlendirdik. Türkiye’de pek çok örneği olan hatta Ak Partili belediyelerin uyguladığı, emlak rayiç bedeli üzerinden hesap yapmayı benimsedik. Sadece toplantı sonunda gelinen noktada tetkik ücretlerini 2025 yılının ikinci dönemine geri çektik ve bu durumda da 2026 yılı ocak ayı başındaki ücretlerle nisan ayında hemen yürürlüğe girecek ücretler arasında çok ciddi bir indirim oldu" dedi.

Amaç, adil ve gerçekçi ücretlendirme

Mecliste okunan önergenin gerekçe ve sonucunu anlatan açıklamada da "2026 yılı revize tarifesi; işyeri faaliyet alanı, büyüklüğü ve taşınmazın bulunduğu bölgenin rayiç değeri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu kapsamda ücretlendirme sistemi; tek tip işyerleri yerine, çok değişkenli ve kademeli bir model olarak düzenlenmiştir. Tarifeler, işyeri faaliyet türlerine göre gruplar halinde sınıflandırılmıştır. Küçük ölçekli işletmelerden başlayarak, daha büyük ve yoğun ticari faaliyetlere doğru kademeli bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı, farklı sektörlerin özelliklerine uygun ücretlendirme yapılmasını sağlamaktadır. Amaç, hem adil hem de ekonomik gerçekliği yansıtan bir ücretlendirme sistemidir. Hukuki değerlendirme doğrultusunda ön tetkik/inceleme ve belge ücretleri 2025 yılı 2. dönem tarifesine düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.