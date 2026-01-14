Yangın, saat 14.45 sıralarında Çavuşbaşı Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gecekondunun bahçesindeki kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek gecekonduya sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Hasarın oluştuğu gecekondu da, çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.