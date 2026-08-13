Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı

Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı

Yunanistan, Kara Kuvvetleri’ni güçlendirmek amacıyla ABD ordusuna ait kullanılmış Stryker 8x8 zırhlı araçları temin etmek için resmi başvuruda bulundu. Polonya ve Romanya'nın da talip olduğu araçlar için Atina yönetimi süreci hızlandırarak Almanya'daki incelemeleri başlatmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 1

Atina yönetimi, Kara Kuvvetleri’nin tekerlekli zırhlı araç envanterini takviye etmek amacıyla ABD menşeili 2. el Stryker 8x8 araç tedarikinde adımlarını hızlandırdı.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 2

Yunan basını Kathimerini'de yer alan bilgilere göre Yunanistan Kara Kuvvetleri Genelkurmayı, söz konusu araçlara olan resmi ilgisini ABD makamlarına yazılı bir bildirimle iletti.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 3

Planlanan tedarik sürecinin devamında, Yunanistan'dan bir uzman heyetin önümüzdeki aylarda Almanya'ya gitmesi bekleniyor.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 4

ABD'nin bu ülkedeki askeri üslerinde bulunan Stryker zırhlı araçlarını yerinde denetleyecek olan heyet, araçların teknik durumlarını inceleyerek tedarik edilecek en uygun kondisyondaki zırhlıları belirleyecek.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 5

Atina yönetimi, talep ettiği sayıdaki zırhlı aracı sembolik bir ücretle ya da tamamen bedelsiz olarak teslim almayı amaçlıyor.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 6

Araçların mevcut durumlarıyla devredilmesi öngörülürken; nakliye, silah ve elektronik sistem modernizasyonu ile Yunan ordusuna uyum masrafları Atina tarafından karşılanacak.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 7

İnceleme heyetinin, denetimler sırasında araçların teknik yeterliliklerinin yanı sıra yapılması gerekecek olası modernizasyon ve sistem ilavelerini de raporlayacağı aktarıldı.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 8

Tedarik sürecine konu olan Stryker araçlarının önemli bir kısmının yakın döneme kadar aktif görevde yer aldığı ve genel teknik durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 9

Atina, filonun bakım-onarım maliyetlerini düşürmek adına yurt içindeki bir şirketle iş birliği yapmayı da seçenekler arasında tutuyor.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 10

Tedarik kapsamında Yunanistan Kara Kuvvetlerinin ağırlıklı olarak M1126 Stryker zırhlı personel taşıyıcı versiyonunu seçmesi bekleniyor.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 11

Araçla ilgili teknik detaylar şu şekilde:
Kapasite: 2 kişilik mürettebat ve 9 asker taşıma kapasitesi.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 12

Silah Sistemleri: Uzaktan komutalı silah istasyonuna entegre 12,7 mm makineli tüfek veya 40 mm bombaatar entegrasyonu.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 13

Sürüş Özelliği: Yüksek arazi ve yol hareket kabiliyeti sunan 8x8 tekerlekli yapı.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 14

Yunan ordusunun bu araçları öncelikli olarak Doğu Ege adalarında konuşlu birliklerin mobilizasyonunu artırmak, kıyı hatları ile kritik tesislerin emniyetini sağlamak amacıyla kullanmayı planladığı ifade ediliyor.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 15

Stryker'ların adadaki kara yolu ağında paletli zırhlılara kıyasla daha yüksek hız ve manevra imkanı sunması ile lojistik desteğinin kolaylığı Atina'nın bu tercihindeki ana etkenler arasında gösteriliyor.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 16

ABD elindeki kullanılmış Stryker 8x8 araçlarına ilgi gösteren tek ülke Yunanistan değil.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 17

Polonya ve Romanya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin de bu araçları bünyesine katmak istediği öğrenildi.

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Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı - Resim: 18

Talep yoğunluğu nedeniyle Yunanistan Kara Kuvvetleri Genelkurmayının, gerekli araç sayısını garantiye almak adına resmi işlemleri ivmelendirdiği bildiriliyor.

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