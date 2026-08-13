Atina yönetimi, Kara Kuvvetleri’nin tekerlekli zırhlı araç envanterini takviye etmek amacıyla ABD menşeili 2. el Stryker 8x8 araç tedarikinde adımlarını hızlandırdı.
Komşunun gözü Stryker’da: ABD zırhlıları için başvuru yapıldı
Yunanistan, Kara Kuvvetleri’ni güçlendirmek amacıyla ABD ordusuna ait kullanılmış Stryker 8x8 zırhlı araçları temin etmek için resmi başvuruda bulundu. Polonya ve Romanya'nın da talip olduğu araçlar için Atina yönetimi süreci hızlandırarak Almanya'daki incelemeleri başlatmayı planlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yunan basını Kathimerini'de yer alan bilgilere göre Yunanistan Kara Kuvvetleri Genelkurmayı, söz konusu araçlara olan resmi ilgisini ABD makamlarına yazılı bir bildirimle iletti.
Planlanan tedarik sürecinin devamında, Yunanistan'dan bir uzman heyetin önümüzdeki aylarda Almanya'ya gitmesi bekleniyor.
ABD'nin bu ülkedeki askeri üslerinde bulunan Stryker zırhlı araçlarını yerinde denetleyecek olan heyet, araçların teknik durumlarını inceleyerek tedarik edilecek en uygun kondisyondaki zırhlıları belirleyecek.
Atina yönetimi, talep ettiği sayıdaki zırhlı aracı sembolik bir ücretle ya da tamamen bedelsiz olarak teslim almayı amaçlıyor.
Araçların mevcut durumlarıyla devredilmesi öngörülürken; nakliye, silah ve elektronik sistem modernizasyonu ile Yunan ordusuna uyum masrafları Atina tarafından karşılanacak.
İnceleme heyetinin, denetimler sırasında araçların teknik yeterliliklerinin yanı sıra yapılması gerekecek olası modernizasyon ve sistem ilavelerini de raporlayacağı aktarıldı.
Tedarik sürecine konu olan Stryker araçlarının önemli bir kısmının yakın döneme kadar aktif görevde yer aldığı ve genel teknik durumlarının iyi olduğu belirtiliyor.
Atina, filonun bakım-onarım maliyetlerini düşürmek adına yurt içindeki bir şirketle iş birliği yapmayı da seçenekler arasında tutuyor.
Tedarik kapsamında Yunanistan Kara Kuvvetlerinin ağırlıklı olarak M1126 Stryker zırhlı personel taşıyıcı versiyonunu seçmesi bekleniyor.
Araçla ilgili teknik detaylar şu şekilde:
Kapasite: 2 kişilik mürettebat ve 9 asker taşıma kapasitesi.
Silah Sistemleri: Uzaktan komutalı silah istasyonuna entegre 12,7 mm makineli tüfek veya 40 mm bombaatar entegrasyonu.
Sürüş Özelliği: Yüksek arazi ve yol hareket kabiliyeti sunan 8x8 tekerlekli yapı.
Yunan ordusunun bu araçları öncelikli olarak Doğu Ege adalarında konuşlu birliklerin mobilizasyonunu artırmak, kıyı hatları ile kritik tesislerin emniyetini sağlamak amacıyla kullanmayı planladığı ifade ediliyor.
Stryker'ların adadaki kara yolu ağında paletli zırhlılara kıyasla daha yüksek hız ve manevra imkanı sunması ile lojistik desteğinin kolaylığı Atina'nın bu tercihindeki ana etkenler arasında gösteriliyor.
ABD elindeki kullanılmış Stryker 8x8 araçlarına ilgi gösteren tek ülke Yunanistan değil.
Polonya ve Romanya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin de bu araçları bünyesine katmak istediği öğrenildi.
Talep yoğunluğu nedeniyle Yunanistan Kara Kuvvetleri Genelkurmayının, gerekli araç sayısını garantiye almak adına resmi işlemleri ivmelendirdiği bildiriliyor.