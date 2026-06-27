Esenyurt Belediyesi, kadınların sosyal hayata daha aktif katılmasını teşvik etmek, mahalleler arasındaki komşuluk bağlarını güçlendirmek ve çocuklara unutulmaz anlar yaşatmak amacıyla yeni bir etkinlik serisi başlattı. Etkinlik, ilçenin farklı mahallelerinden gelen yüzlerce kadının ve çocuğun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Program sabah kahvaltısıyla başladı. Katılımcılar taze simit, peynir, zeytin, reçel ve sıcak çayla güne merhaba dedi. Ardından öğle yemeği, ikindi çay ve kahve molalarıyla devam eden etkinlikte, günün finalinde geleneksel aşure ikramı yapıldı. Katılımcılar hem lezzetli sofralarda bir araya geldi hem de sohbet ederek komşuluk ilişkilerini pekiştirdi.

Etkinlikte çocuklar unutulmadı. Özel olarak oluşturulan çocuk etkinlik alanında yüz boyama, pamuk şeker, patlamış mısır standları ve çeşitli oyunlar hazırlandı. Gözetmenler eşliğinde güvenli bir ortamda vakit geçiren minikler, doyasıya eğlendi. Anneler ise bu sırada yöresel oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de stres attı.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada katılımcılara seslendi. Aksoy, “Kadın mutluysa aile mutludur, çocuklar huzurludur, toplum güçlüdür” dedi.

Aksoy, kadınların sadece evlerinin değil, şehrin de gizli kahramanları ve birleştirici güçleri olduğunu vurguladı. Kadınların eğitimden istihdama, sanattan yönetime kadar hayatın her alanında daha fazla yer almasının toplum için büyük bir kazanım olduğunu belirtti.

Belediye olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü olmaları için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Aksoy, bu etkinlik serisinin de bu vizyonun bir parçası olduğunu söyledi. Etkinliklerin düzenli olarak devam edeceğini ve daha fazla mahalleye ulaşacağını dile getirdi.

Başkan Vekili Can Aksoy konuşmasında kadınlara iki sevindirici haber verdi. Özel gereksinimli bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla toplam 3500 metrekarelik Engelli Sarayı projesinin çok yakında Esenyurt’a kazandırılacağını açıkladı.