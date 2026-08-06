Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Adıyaman’ın Esentepe Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Nedim Özbey aynı binada oturan, ismi öğrenilemeyen komşusuyla tartıştı. Bu sırada av tüfeğinden çıkan saçmalar Özbey'e ve bina önünde bulunan 5 yaşındaki S.A.E.'ye isabet etti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Özbey, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özbey'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR!

Yaralı çocuğun tedavisinin ise devam ettiği öğrenilirken Öte yandan şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.