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Kaynak: İHA

Olay, Meşrutiyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşularının apartmanda yalnız yaşayan Aytekin Ayverdi’den haber alamayan komşuları şahsın hayatından endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteği ile eve girdi. Evde yapılan çalışmada Ayverdi hareketsiz bir şekilde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Ayverdi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ayverdi’nin ölüm haberini alan komşuları yasa boğulurken, şahsın cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.