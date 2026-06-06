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Dijital varlıkların ve kripto para piyasasının küresel ölçekte yasallaşması ve vergilendirilmesi süreci hız kesmeden devam ediyor. Son hamle, bütçe disiplinini artırmak ve dijital ekonomiyi kayıt altına almak isteyen komşumuz Yunanistan’dan geldi. Atina hükümeti, kripto paralar için tarihindeki ilk net vergi çerçevesini oluşturacak yasa taslağını tamamladı.

KAZANCIN YÜZDE 15'İ DEVLETE GİDECEK

Yunanistan Maliye Bakanlığı tarafından sızdırılan ve hazırlıkları son aşamaya gelen düzenlemenin, önümüzdeki aylarda parlamento gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor. Taslak yasaya göre, Bitcoin ve diğer altcoinlerin alım-satım işlemlerinden elde edilen her türlü sermaye kazancına %15 oranında sabit vergi uygulanacak.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA 500 EURO NEFES PAYI

Atina yönetimi, piyasadaki dev balinalar ile kendi halinde birikim yapmaya çalışan küçük yatırımcıyı ayırmak için dikkat çeken bir istisna formülü geliştirdi:

500 Euro Muafiyeti: Kripto para yatırımlarından elde edilen ilk 500 euroluk kazanç vergiden tamamen muaf tutulacak.

Üstü Vergilendirilecek: Bir yatırımcının kazancı 500 euro sınırını aştığı anda, bu tutarın üzerindeki tüm kâr üzerinden %15 vergi kesintisi yapılacak.

ŞİRKETLEŞEN MADENCİLERE KISKAÇ

Yasa taslağında sadece alım-satım değil, kripto paranın üretim boyutu olan madencilik (mining) faaliyetleri de unutulmadı. Düzenlemede adaletli bir ayrım gözetilerek evinde kendi imkanlarıyla bireysel kripto para madenciliği yapan kullanıcılar kapsam dışında bırakıldı. Ancak bu işi profesyonel olarak, şirket çatısı altında ve ticari amaçla yürüten dev tesislere ağır vergi yükümlülükleri getirileceği ilan edildi.

AVRUPA'DA KRİPTO VERGİSİ KARMAKARIŞIK

Yunanistan'ın bu hamlesi, Avrupa Birliği (AB) içindeki vergi çatlağını da yeniden gündeme taşıdı. Şu anda AB ülkelerinde kripto para vergilendirmesi konusunda ortak bir müktesebat veya sistem bulunmuyor. Kripto vergi oranları ülkeden ülkeye radikal değişiklikler gösteriyor; bazı ülkelerde teşvik amaçlı tek haneli sembolik oranlar uygulanırken, bazı Avrupa başkentlerinde bu oran %30 seviyelerine kadar tırmanabiliyor.