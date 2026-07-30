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Güneydeki Resmo (Rethymno​​​​​​​) bölgesinde patlak veren şiddetli orman yangınında iki itfaiyecinin öldüğü, beş köy için tahliye emri çıkarıldığı duyurulmuştu.

BBC’nin haberine göre yangın güçlü rüzgarın da etkisiyle tatil beldeleri ve köyleri tehdit ediyor.

Rüzgarın 125 kilometre hıza ulaşmasıyla Resmo’dan gece boyunca 8 bin kişi tahliye edildi.

Meteoroloji uzmanları yangın çıkmasına neden olabilecek koşulların bu hafta Avrupa’nın merkezine doğru yayılacağı uyarısını yapıyor. Yunanistan ve Türkiye durumdan en çok etkilenen ülkeler arasında.

Girit’teki yangının cephesinin 15 kilometreyi aştığı ve henüz kontrol edilemediği bildirildi.

YÜKSEK ORMAN YANGINI RİSKİ

Vali yardımcısı hasarın boyutunu tam olarak bilmediklerini, yangının hala devam ettiğini ve önceliklerinin alevleri kontrol etmek olduğunu dile getirdi.

Bürokratın aktardığına göre tahliye edilenlerin bir kısmı komşu belediyelerdeki geçici barınaklara yerleştirildi.

Orman yangını risk tahmin haritasına göre bazı bölgeler çok yüksek (dördüncü kategori) risk bulunuyor. Tahmin haritasında en yüksek risk kategorisiyse beşinci seviye.

Bugün (30 Temmuz) şu bölgeler için dördüncü kategori orman yangın riski bildirildi:

Attika bölgesi

Peloponez bölgesi

Orta Yunanistan

Kuzey Ege

Güney Ege

Girit