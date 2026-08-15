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Yunanistan’da turizm hareketliliğinin zirve yaptığı ağustos ayında vergi denetimlerini etkileyecek önemli bir karar alındı. Vergi dairesi çalışanları, personel eksikliği ve çalışma koşulları başta olmak üzere çeşitli talepler nedeniyle 10 gün boyunca saha denetimlerine katılmayacak.

17 Ağustos’ta başlayacak eylem 26 Ağustos’a kadar sürecek. Bu süre içerisinde vergi memurları restoran, otel, mağaza ve diğer işletmelere yönelik önleyici denetimlerde görev almayacak.

VERGİ MEMURLARI 10 GÜN SAHAYA ÇIKMAYACAK

İş bırakma kararı, Yunanistan Bağımsız Kamu Gelirleri Kurumu’nda (AADE) çalışanları temsil eden Panhelenik Vergi Çalışanları Federasyonu (POE DOU) tarafından alındı.

Federasyon, hükümet ve AADE yönetimine yaptığı bildirimde personel yetersizliği, çalışma koşulları ve vergi dairelerinin işleyişindeki sorunlara dikkat çekti. Eylem boyunca çalışanların resmi hizmet araçlarını da kullanmayacağı belirtildi.

TURİSTİK İŞLETMELERDE DENETİMLER AKSAYABİLİR

Grev kararının turizm sezonunun en hareketli dönemine denk gelmesi dikkat çekti. AADE, 2026 yılı vergi kaçakçılığıyla mücadele programı kapsamında özellikle turistik bölgelerde saha denetimlerini artırmayı planlıyordu.

Restoranlar, oteller ve turizm sektörüne bağlı işletmeler yoğun denetim programının merkezinde yer alıyordu. Vergi memurlarının 10 gün boyunca sahaya çıkmaması nedeniyle söz konusu programın aksaması bekleniyor.

PERSONEL AÇIĞI 4 BİNİ AŞTI

Vergi çalışanlarının taleplerinin başında personel yetersizliği geliyor. AADE için öngörülen toplam kadro sayısı 16 bin 120 olmasına rağmen kurumda fiilen 11 bin 945 kişi çalışıyor. Böylece kadro ile mevcut personel arasındaki fark 4 bin 175 kişiye ulaşıyor.

Federasyon ayrıca fazla mesai ücretlerinin ödenmesini, saha çalışmalarında güvenliğin artırılmasını ve denetim ödeneklerinin yükseltilmesini talep ediyor. Eski hizmet araçlarının yenilenmesi ve yeterli sayıda şoför görevlendirilmesi de talepler arasında bulunuyor.

DİJİTAL DENETİMLER SÜRECEK

Sahadaki denetimlerin aksaması beklenirken vergi idaresinin dijital sistemleri çalışmaya devam edecek. AADE, olası vergi ihlallerini elektronik sistemler üzerinden takip etmeyi sürdürecek.

Vergi mükelleflerine çevrim içi platformlar üzerinden sunulan hizmetlerde de herhangi bir kesinti beklenmiyor.

Turizm sezonunun en yoğun günlerine denk gelen 10 günlük eylemin, ülkedeki vergi kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu.