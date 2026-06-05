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Yunanistan’da Başbakan Kyriakos Miçotakis liderliğindeki hükümet, son dönemde ekonomide yakalanan büyüme ivmesini vatandaşa yansıtacak dev bir sosyal destek paketini kamuoyuna duyurdu. Ülkenin yakın tarihindeki en geniş kapsamlı ekonomik rahatlama programlarından biri olarak görülen paket; artan yaşam maliyetleri, barınma krizi ve borç yükü altında ezilen milyonlarca Yunanistan vatandaşına derin bir nefes aldırmayı hedefliyor.

BARINMA KRİZİNE KARŞI ÇİFTE HAMLE

Özellikle başkent Atina ve popüler turistik bölgelerde kontrolden çıkan konut fiyatları, paketin en önemli odak noktalarından biri oldu. Hükümet, barınma krizini çözmek için iki yönlü bir strateji izleyecek:

Gençleri ve dar gelirli vatandaşları merkeze alan yeni düzenlemeyle, belirli gelir kriterlerini sağlayan kiracılara yıllık kira geri ödemesi (iadesi) yapılacak.

Yerel halkın kiralık ev bulamama sorununu çözmek adına, kısa dönemli turistik kiralama (Airbnb vb.) faaliyetlerine ciddi sınırlamalar getiriliyor. Bu adımla birlikte piyasadaki konut arzının artırılması hedefleniyor.

AİLELERE VE DEZAVANTAJLI GRUPLARA DOĞRUDAN NAKİT DESTEĞİ

Sosyal devlet anlayışını ön plana çıkaran paket kapsamında, milyonlarca haneye doğrudan sıcak para girişi sağlanacak:

Ailelerin maddi yükünü hafifletmek amacıyla çocuk başına 150 euro tutarında tek seferlik bir ödeme gerçekleştirilecek. Bu destekten ülkedeki yaklaşık 1 milyon hanenin faydalanması bekleniyor.

Düşük maaşlı emekliler, engelli bireyler ve sosyal yardıma muhtaç yaşlılar için yıllık 300 euro seviyesinde ekstra bir fon ayrıldı. Bu kalemin yaklaşık 1,9 milyon vatandaşı kapsayacağı öngörülüyor.

BORÇLULAR İÇİN YENİ YAPILANDIRMA FIRSATI

Hükümet, uzun süredir finansal darboğazda olan ve ödeme güçlüğü çeken hane halklarını da unutmadı. Uzun vadeli borç sarmalına giren vatandaşlar için borçların daha ödenebilir, sürdürülebilir şartlarda yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yeni yasal mekanizmalar devreye sokulacak.