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Kaynak: AA

Yunanistan, son yılların en ciddi su krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ülkede kuraklığın etkisini artırması, turizm kaynaklı tüketimin yükselmesi ve altyapı sorunları nedeniyle birçok adada olağanüstü hal kararı alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, aralarında turistik bölgelerin de bulunduğu en az 12 adada su kaynaklarındaki azalma nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, özellikle yaz aylarında nüfusun artmasıyla birlikte mevcut kaynakların yetersiz kaldığını belirtiyor.

YETKİLİLERDEN KALICI KRİZ UYARISI

Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, bazı ada bölgelerinde yaşanan su sıkıntısının geçici bir durum olmadığını söyledi. Varelidis, yeni turizm yatırımlarının mevcut su altyapısı dikkate alınarak planlanması gerektiğini vurguladı.

Bazı adalarda içme suyu şebekelerinde yaşanan kayıpların yüzde 60'a kadar ulaştığını belirten Varelidis, önceliğin yeni tesisler yerine altyapının yenilenmesine verilmesi gerektiğini ifade etti.

TATLI SU KAYNAKLARI RİSK ALTINDA

Deprem Planlama ve Koruma Kurumu Başkanı Efthimios Lekkas da deniz suyunun yer altı su kaynaklarına karışma riskinin arttığını belirterek, bunun bazı bölgelerdeki tatlı su rezervlerini tehdit ettiğini kaydetti.

Uzmanlar, deniz suyunun arıtılmasının önemli bir alternatif olduğunu ancak yüksek maliyet ve enerji ihtiyacı nedeniyle tek başına kalıcı çözüm olarak görülmediğini belirtiyor.

Yunanistan'da birçok belediyenin yaz sezonu öncesinde su tasarrufu tedbirlerini gündemine aldığı ve su kaynaklarını korumaya yönelik yeni adımlar üzerinde çalıştığı bildirildi.