Yunanistan’da etkili olan şiddetli yağış ve olumsuz hava koşulları can kaybına neden oldu. Ülkede meydana gelen sel ve taşkınlar sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin aktardığı bilgilere göre, Atina’nın Glifada semtinde sele kapılan bir otomobil sürüklenerek yolda bulunan bir kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başka bir aracın altına giren kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Başkentte yoğun yağış nedeniyle bazı derelerin taştığı, çok sayıda cadde ve sokağın çamur ve suyla kaplandığı görüldü. Yetkililer, hava koşullarının olumsuz etkilerinin devam edebileceği uyarısında bulundu.