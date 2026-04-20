Bulgaristan’da gerçekleştirilen genel seçimlerde eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev liderliğindeki İlerici Bulgaristan Koalisyonu sandıktan birinci çıktı.

Bulgaristan Devlet Televizyonu tarafından paylaşılan resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 90’dan fazlası sayılırken Radev’in koalisyonu yüzde 45 oy oranına ulaştı. Bu sonuçla 240 sandalyeli parlamentoda 135 milletvekili kazandığı belirtildi.

Başkent Sofya’daki parti merkezinde konuşan Radev, sonuçların yalnızca bir başlangıç olduğunu söyledi. Seçimin umudun güvensizliğe, özgürlüğün ise korkuya karşı zaferi olduğunu ifade eden Radev, ülkenin yeniden seçime gitmemesi için çalışacaklarını vurguladı.

Radev ayrıca, güçlü bir Avrupa içinde güçlü bir Bulgaristan hedeflediklerini dile getirdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre GERB ve PP-DB yüzde 12’şer oy alırken, Hak ve Özgürlükler Hareketi yüzde 6, Vızrajdane ise yüzde 4 oyla parlamentoya girmeye hak kazandı.

RADEV KİMDİR?

Bulgaristan’ın Dimitrovgrad kentinde 1963’te dünyaya gelen Radev, “ülkenin en tecrübeli jet pilotu” olarak ilerlediği kariyerinde, korgeneral rütbesine kadar yükselerek Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Radev, askeri görevinden 2016’da ayrılarak siyasete girdi, aynı yıl yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçildi.

Bulgaristan’da 2021’de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ikinci dönemi için yeniden seçilen Radev, Ocak 2026’da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ülkede yapılan seçimi Radev’in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu önde tamamlarken, Bulgar siyasetçinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 10 yıldaki icraatları tekrar gündeme geldi.

Radev’in, Avrupa Birliği (AB) politikalarına “temkinli” yaklaştığı bilinirken, “Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği” yönündeki açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Ukrayna’ya askeri yardım gönderilmesi hususunda çekinceli tutum sergileyen Radev, eski başbakan Boyko Borisov ile yaşadığı gerilimlerle de sık sık gündeme gelmişti.

Radev, 2025’te avroya geçiş için referandum yapılmasını önermiş, bu kararın doğrudan halk tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.