Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Yunanistan’da hükümet, eylül başında Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından açıklanması beklenen yeni ekonomi paketi için çalışmalarını hızlandırdı. Paketin seçim sürecinde önemli bir ekonomik adım olması hedefleniyor.

ÖNCELİK SERBEST ÇALIŞANLAR VE KOBİ’LERDE

Hazırlanan düzenlemede maaşlı çalışanlar ve emekliler yerine küçük ve orta ölçekli işletmeler ile serbest çalışanlara odaklanılacağı belirtildi. Yıllık 12 bin Euro’ya kadar kira geliri elde eden konut sahiplerine yönelik vergi indirimi seçeneği de değerlendiriliyor.

SERBEST ÇALIŞANLARA VERGİ REFORMU GÜNDEMDE

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Hükümetin en önemli başlıklarından biri, serbest çalışanlara uygulanan “asgari varsayımsal gelir” sistemi oldu. Mevcut sistemin ya tamamen revize edilmesi ya da kısmen düzeltilmesi seçenekleri masada bulunuyor.

İŞLETMELERE VERGİ KOLAYLIĞI PLANI

Gündemde ayrıca yıllık 1000 Euro’luk ticaret harcının kademeli olarak kaldırılması ve peşin vergi oranlarının düşürülmesi var. Serbest çalışanlarda oranların yüzde 55’ten yüzde 40’a, şirketlerde ise yüzsde 80’den yüzde 60’ın altına çekilmesi değerlendiriliyor.

13. MAAŞ VE EMEKLİ AYLIĞI GERİ GELMEYECEK

Hükümet, kamu çalışanlarına 13. maaş ve emeklilere 13. aylığın geri verilmesi taleplerini reddetti. Yetkililer, bu düzenlemelerin yaklaşık 4 milyar Euro ek maliyet oluşturduğunu ve bütçe dengeleri nedeniyle mümkün olmadığını açıkladı.

YENİ SOSYAL DESTEK PAKETİ GÜNDEMDE

Buna karşın emeklilere verilen yıllık 300 Euro’luk desteğin 600 Euro’ya çıkarılması seçeneği değerlendiriliyor. Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı paketin 1,2 ila 2 milyar Euro arasında kaynak yaratması bekleniyor.