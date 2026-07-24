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Kaynak: AA

Yunanistan'ın orta kesimindeki Etolya-Akarnanya Anthofito bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını söndürmek üzere karadan ve havadan müdahale başlatıldı, 4 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan 19 Temmuz'dan bu yana 4 gün boyunca aşırı sıcakların etkili olduğu ülkede, Yunanistan Meteoroloji Dairesi bugün akşam üzeri ülkenin birçok bölgesinde şiddetli yağış ve rüzgar, bazı bölgelerde de dolu yağışı görüleceğine ilişkin uyarıda bulundu.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ftiotis, Magnisya illeri ile Larisa, Eğriboz, İskiri ve Sporad adalarında şiddetli yağmur, fırtına ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.