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Kaynak: AA

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki Derveni bölgesinde dün başlayan orman yangınında can kaybı 2'ye ulaştı.

Ekiplerin yangın sonrası bir evde gerçekleştirdiği incelemelerde 12 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Bu acı haberden önce de ormanlık arazide kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğe ait cesede ulaşılmıştı. Ekiplerin bölgedeki inceleme faaliyetleri ve soğutma işlemleri devam ediyor.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, dün yangında hayatını kaybeden kişinin cesedinin bulunduğu bölgeye yakın ormandaki evde, 12 yaşında bir çocuğun cesedine ulaşıldı.

Evden kaçarak yangından yaralı olarak kurtulan kadın ise itfaiye ekiplerine geride çocuğunu ve eşini bıraktığını kaydetti.

Yetkililerin yaptığı incelemede evin tamamen yandığı belirlendi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı dün, Selanik ilinin Oraiokastro ilçesindeki Derveni bölgesinde yangın çıktığını ve ormanlık alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi tespit ettiklerini açıklamıştı.