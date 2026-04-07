Yunanistan’da Avrupa Birliği (AB) kaynaklı tarım desteklerine ilişkin yolsuzluk iddiaları, siyasi gündemin merkezine oturdu. Ana muhalefet partisi, yaşanan gelişmelerin ardından erken seçim çağrısında bulundu.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi’nin (EPPO) yürüttüğü soruşturmanın hızlandırılması gerektiğini belirtti. Miçotakis, dosyada adı geçen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

MİÇOTAKİS KRONİK SORUNLARA İŞARET ETTİ

Yolsuzluk iddialarının ülkede yeni olmadığını ifade eden Miçotakis, bu tür ilişkilerin devlet yapısındaki kronik sorunlara işaret ettiğini dile getirdi.

Ana muhalefet partisi PASOK’un lideri Nikos Andrulakis ise hükümeti hedef alarak mevcut tablonun siyasi değişimi zorunlu kıldığını savundu. Andrulakis, “Ülkenin yeni bir rüzgara ihtiyacı var. Hemen seçim.” diyerek erken seçim çağrısını yineledi.

Söz konusu soruşturma, Mayıs 2025’te AB fonlarıyla sağlanan tarım desteklerinde yolsuzluk yapıldığı şüphesiyle başlatılmıştı. Süreçte çok sayıda siyasi ismin adı dosyaya girerken, bazı bakan ve milletvekilleri istifa etti.

Son olarak EPPO, Yunanistan Parlamentosu’nda 11 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ederken, 2 milletvekili hakkında da görevi kötüye kullanma şüphesiyle yargı süreci başlatıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından hükümette kabine değişikliğine gidildi.