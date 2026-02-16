Yunanistan’da çalışma kanununda yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre işverenler, belirli koşullar oluştuğunda çalışanlardan bir gün içinde 13 saate kadar çalışma talep edebilecek.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre söz konusu uygulama haftalık toplam çalışma süresini değiştirmeyecek. Haftalık 40 saatlik çalışma süresine bir hafta içinde en fazla 8 saat fazla mesai eklenebilecek.

Fazla mesai ücreti yüzde 40 zamlı olacak

Yeni sistemde günlük 13 saatlik çalışma talep edilmesi durumunda işverenlerin fazla mesai ücretini yüzde 40 zamlı ödemesi gerekecek. Ayrıca haftada 5 gün yerine 6 gün çalışma talep edildiğinde günlük mesainin 8 saatin üzerine çıkarılamayacağı belirtildi.

Düzenleme kapsamında yıllık izinlerin takip eden yılın 31 Mart’ına kadar kullanılması öngörülürken, kullanılmayan izinler için işverenin izin ücretinin iki katını ödemesi gerekecek. Çalışma saatleri ise dijital bir platform üzerinden izlenecek.