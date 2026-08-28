Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bulgaristan Maliye Bakanlığı tarafından bakanlıklara, belediyelere ve kamu kurumlarına gönderilen bütçe hazırlık talimatnameleri, ülkenin 2027-2029 dönemi gelir vizyonunu ortaya koydu. Ülkenin Euro Bölgesi'ne entegrasyonu ve gelir standartlarını Avrupa Birliği seviyesine yaklaştırma politikası kapsamında hazırlanan bütçe tahminlerinde, kademeli bir artış senaryosu benimsendi.

Maliye Bakanlığı'nın güncel projeksiyonlarına göre yıllara sari asgari ücret hedefleri belirlendi. 2027 yılı 660 Euro (Yaklaşık 38 bin 500 TL mevcut seviyeye göre yüzde 6,5 artış) 2028 yılı 680 Euro ve 2029 yılı 710 Euro olarak belirlendi.

YASAL BOŞLUK VE YENİ MEKANİZMA ÇIKMAZI

Ülkede asgari ücretin belirlenme süreci şu an yasal bir geçiş dönemi yaşıyor. Yeni hükümetin bir önceki hesaplama formülünü yürürlükten kaldırmasıyla birlikte, İş Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapılana dek ücretlerin 2026 seviyesi olan 620 Euro'da sabit kalması kararlaştırıldı.

Hükümet, işveren temsilcileri ve sendikalar; asgari ücretin belirlenmesi için 620 ile 672 Euro arasında bir bant üzerinde prensipte uzlaşsa da net bir rakamda anlaşılamadı. Nihai kararın hükümete bırakıldığı bu süreçte, Maliye Bakanlığı'nın 660 Euro'luk teklifi resmi yasal süreç tamamlandığında yürürlüğe girecek.

SENDİKALAR NEDEN TEPKİLİ?

Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 660 Euro'luk teklif, işçi tarafında büyük bir hoşnutsuzlukla karşılandı. Sendikaların itirazları üç temel noktada toplanıyor.

İptal edilen eski hesaplama formülü yürürlükte kalsaydı, işçiler için çok daha avantajlı bir tablo ortaya çıkacak ve asgari ücret 690 Euro seviyesine yükselecekti. Bakanlığın rakamı bu beklentinin çok altında kaldı.

Açıklanan 660 Euro'luk teklif, taraflar arasındaki müzakerelerde telaffuz edilen 672 Euro'luk üst sınırın gerisinde yer alıyor.

Sene başındaki Euro'ya geçiş sürecinin, özellikle gıda ve temel yaşam maliyetlerinde yukarı yönlü bir ivme yaratması bekleniyor. Sendikalar, halihazırda AB ortalamasının gerisinde olan yüzde 6,5'lik bu artışın, Euro'nun yaratacağı fiyat baskısını ve hayat pahalılığını karşılamayacağını savunuyor.