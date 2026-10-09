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Kaynak: Haber Merkezi

İran'da ekonomik sorunlarla başlayan ve rejim karşıtı gösterilere dönüşen protestolar sırasında tutuklanan genç bir çiftin cezaevinde gerçekleştirdiği nikah töreni, acı bir olayla sonuçlandı.

25 yaşındaki Alireza Sepahi ile 22 yaşındaki Mahshad Keshani, cezaevinde telefon bağlantısı üzerinden evlendi. Ancak Sepahi, nikah töreninden kısa süre sonra idam edildi.

İDAM EDİLMEDEN ÖNCE EVLENMEK İSTEDİLER

Rejim karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan çift, İsfahan'da cezaevinde tutuluyordu.

Nişanlısının idam edileceğini öğrenen Mahshad Keshani, infaz gerçekleşmeden önce evlenmek istedi.

Sepahi'nin infazı daha önce de gündeme gelmişti. Temmuz ayında idam edilmek üzere götürüldüğü sırada kalp krizi geçirerek komaya giren genç adamın infazı ertelenmişti.

Bilincinin yerine gelmesinin ardından yeniden cezaevinde tutulan Sepahi için idam süreci tekrar başladı.

NİKAH TELEFON BAĞLANTISIYLA KIYILDI

Aileye verilen son görüş izninin ardından Keshani'nin talebi üzerine nikah için hazırlık yapıldı.

Tahranlı insan hakları avukatı Amirsalar Davoudi'nin katılımıyla gerçekleştirilen törende, çiftin aileleri de telefon üzerinden hazır bulundu.

Böylece Alireza Sepahi ile Mahshad Keshani, cezaevinde telefon bağlantısıyla evlendi.

NİKAHTAN SAATLER SONRA İDAM EDİLDİ

Nikah töreninin ardından 25 yaşındaki Alireza Sepahi'nin idam cezası infaz edildi.

Sepahi ile birlikte protestolar kapsamında tutuklanan Alireza Raisi de 5 Ekim'de İsfahan'da idam edildi.

İnfazın ardından Sepahi'nin cenazesinin ailesinin yaşadığı yerde defnedilmesine izin verilmediği de bildirildi.