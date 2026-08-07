Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bulgaristan hükümetinin resmi açıklamasına göre, ürün ve hizmet fiyatlarının hem leva hem de euro cinsinden gösterildiği bir yıllık zorunlu uygulama sona eriyor. Bu adımla birlikte ülkede euro kullanımında yeni bir döneme giriliyor.

ARTIK FİYATLAR EURO İLE BELİRLENECEK

Yeni düzenlemeye göre, işletmeler satış ve ödeme fiyatlarını zorunlu olarak euro cinsinden gösterecek. Leva karşılığının belirtilmesi ise yalnızca bilgilendirme amacıyla isteğe bağlı olacak.

Dönüşümlerde ise sabit kur olan 1 euro = 1,95583 leva esas alınacak.

TÜKETİCİ KORUMASI DEVAM EDECEK

Yetkililer, çifte etiket uygulamasının sona ermesinin tüketici haklarını zayıflatmadığını vurguladı. Haksız fiyat artışları veya ödeme ihlalleri durumunda vatandaşlar Ulusal Gelir Ajansı’na başvurabilecek.

Euroya geçiş sürecinde bugüne kadar 1550 para cezası ve yaklaşık 700 ceza kararnamesi uygulanırken, toplamda 1,8 milyon euro ceza kesildi.

LEVA TAMAMEN KALKMIYOR

Zorunlu uygulamanın sona ermesi, leva kullanımının tamamen bittiği anlamına gelmiyor.

Ticari bankalar 31 Aralık 2026’ya kadar leva değişimini sürdürecek

30 bin leva üzeri işlemler için önceden bildirim gerekecek

Bulgaristan Merkez Bankası ise sınırsız ve ücretsiz değişim yapmaya devam edecek

Posta yoluyla yapılan değişimlerde ise 6 ila 10 euro arasında işlem ücreti uygulanacak.

BİLGİLENDİRME SÜRECİ SÜRECEK

Maliye Bakanlığı ve ilgili kurumlar, vatandaşların euroya uyum sağlaması için bilgilendirme çalışmalarını sürdürecek. Bu gelişmeyle birlikte Bulgaristan’da euroya tam geçiş süreci önemli bir eşiği geride bırakmış oldu.