Samsun'un İlkadım ilçesinde komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası evini ateşe veren 47 yaşındaki S.Ö. dumandan etkilendi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Hürriyet Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Üst komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası S.Ö. iddiaya göre evinin yatak odasında yangın çıkardı. Çevredekiler dumanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, dumandan etkilenen S.Ö.'yü evden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ö. tedavi altına alındı. Büyüyen yangının, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü öğrenildi.