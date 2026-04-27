Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Mert Mustafa Çalış ile komşusu Furkan A. (20) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Furkan A., Çalış’ı sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan genç, kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çalış, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çalış’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından şüpheli Furkan A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.