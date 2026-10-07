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Kaynak: DHA

Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Hurisimal Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Musa Efe'nin evinin çelik kapısına matkap ve sert cisimlerle zarar verdikten sonra kendisini eve kilitledi. Polisin yürüttüğü çalışmada Hurisimal Ç.'nin kızına ulaşıldı.

Kısa sürede adrese gelen kızı, kendisini evine kilitleyen annesini polis nezaretinde ikna etmeyi başardı. Evinden çıkan Hurisimal Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemede, kadının komşusunun kapısını daha önce de yumrukladığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hurisimal Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

SERBEST KALDIKTAN 3 GÜN SONRA YENİDEN AYNI ADRESE GİTTİ

Hurisimal Ç., serbest bırakılmasından 3 gün sonra yeniden komşusunun evine gitti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının yeni takılan çelik kapıya tekme attığı, ardından kapıyı incelediği görüldü. Görüntülerde Hurisimal Ç.'nin, "Bak kapıyı değiştirmişler, yaptırmışlar" dediği duyuldu. Gürültü üzerine kapıyı açan ev sahibi Musa Efe'nin, Hurisimal Ç.'ye "Sen yine mi geldin? Nereden geldin?" diyerek tepki gösterdi. Olayın ardından inceleme başlatıldı.