MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin DEM Parti kürsüsünde konuşsun' çıkışıyla başlayan süreç terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine silah bırakmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Türkiye siyasetinde akıllara durgunluk veren gelişmelerin yaşandığı süreçle ilgili TBMM'de komisyon kuruldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de kurulan süreç komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ün aktardığına göre Yıldız, ortak rapor için komisyonun salı günü saat 15.00'te toplanacağını duyurdu.

Yıldız ayrıca ortak raporun ana başlıkları üzerinde uzlaşıldığını da belirtti.

'TARİHSEL ANLAMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BAŞLIKLAR'

Komisyonun ele aldığı başlıklara değinen Yıldız şunları söyledi:

“Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yapısı önemi, yaptığı çalışmalar, bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı ile önemi gibi ana başlıklar var. Bu ana başlıklarla da ilgili ekleyeceğimiz bir şey varsa salı günü onları da vereceğiz. Çalışmalarımız uyum içinde sürüyor.”