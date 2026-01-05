MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan gelsin DEM Parti kürsüsünde konuşsun PKK'nın lağvedildiğini haykırsın' sözleriyle başlayan ve PKK elebaşı Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği talimatla PKK'nın silah bırakmasıyla ilerleyen açılım sürecinde yeni bir dönem başlıyor.

TBMM'de süreçle ilgili kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yasal adımlar için ortak metin oluşturma üzerinde çalışıyor. Çalışmaların 2. toplantısı 6 Ocak Salı günü yapılacak.

KİMLER VAR

Rapor aşamasında süreci AKP'den Mustafa Şen, CHP'den Murat Emir, MHP'den Feti Yıldız, DEM Parti'den Cengiz Çiçek ve Yeni Yol'dan Bülent Kaya yürütüyor. İlk toplantısını 22 Aralık'ta yapan teknik ekip, salı günü saat 15.00'te ikinci kez bir araya gelecek. Toplantı yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda yapılacak.

ŞUBATTA MECLİSE GELMESİ BEKLENİYOR

Ortaya çıkacak raporun gelecek ay içerisinde kanun teklifi haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.