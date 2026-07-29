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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul'un Çatalca ilçesinde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda dikkat çeken bir olay yaşandı. Kendisini telefonda "komiser" olarak tanıtıp bir vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli, buluşma noktası olarak belirlenen mezarlıkta polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

"ADINIZA AÇILAN HATLARDAN SUÇ İŞLENDİ" YALANIYLA KANDIRMAYA ÇALIŞTI

Olay, 21 Temmuz'da Çatalca'nın Ferhatpaşa Mahallesi Hacı Hamdi Bey Sokak yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre müşteki M.G.'yi telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

Şüpheli, "Adınıza açılan hatlardan suç işlendi" diyerek para ve altınların inceleme yapılması gerektiğini öne sürdü. Tüm birikimlerini teslim etmesini isteyen dolandırıcının sözlerinden şüphelenen M.G., durumu Çatalca Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bildirdi.

POLİS MEZARLIKTA PUSU KURDU

İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin buluşma noktası olarak belirlediği Ferhatpaşa Mezarlığı çevresinde gizli önlem aldı.

Belirlenen saatte siyah eşofman, beyaz tişört ve beyaz şapkayla buluşma noktasına gelen şüpheli, mağdurdan para ve altın dolu poşeti aldıktan sonra uzaklaşmak istedi. Ancak polis ekipleri anında müdahale ederek şüpheliyi suçüstü yakaladı.

ALTIN VE DÖVİZLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan şüpheli F.Y.'nin elindeki poşette yapılan kontrolde 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın, 3 bin 500 dolar ve 4 bin euro ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan para ve ziynet eşyaları, işlemlerin ardından eksiksiz şekilde mağdur vatandaşa teslim edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan F.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, vatandaşları telefonda kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtıp para ya da altın talep eden kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.