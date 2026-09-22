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Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KOMEK ve ASEM, 2026 yılı güz dönemi başvurularını erişime açtı. Yaş sınırı gözetmeksizin herkesi kapsayan program; çocuk bakım alanları, dijital öğrenme kanalları ve Balkan coğrafyasındaki şubeleriyle geniş bir öğrenme ağını faaliyete geçiriyor.

Ders saatlerinde 3-6 yaş grubundaki evlatlarını profesyonel eğitmenlerin idaresindeki kreş alanlarına emanet edebilen anneler, zihinleri rahat bir biçimde şahsi gelişimlerine odaklanabiliyor. Bu esnada minikler de pedagojik aktivitelerle vakit geçiriyor.

Merkezlere fiziki katılım gösteremeyen bireyler için KUZEM platformu esnek çözümler üretiyor. Çevrim içi dersler sayesinde zaman ve mekan engeli kalkarken, süreci başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını e-Devlet sisteminden temin edebiliyor.

Eğitim vizyonunu sınırlardan öteye taşıyan kurum; Kosova, Karadağ, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya’daki birimleriyle kültürel etkileşimi sürdürüyor. Yurt dışı kayıtları 5-11 Ekim 2026’da alınarak dersler 19 Ekim 2026 - 10 Ocak 2027 tarihlerinde icra edilecek. Yetişkin başvuruları 22 Eylül - 6 Ekim 2026 aralığında komek.org.tr adresi üzerinden kabul edilecek; dersler hafta sonu 10 Ekim’de, hafta içi 12 Ekim’de başlayacak. Genç KOMEK Atölye süreci ise 29 Eylül 2026’da tamamlanıp 10 Ekim 2026’da ders başı yapacak.