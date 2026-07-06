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Kaynak: Haber Merkezi

Komedyen Tuba Ulu'nun, stand-up gösterisinde Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Ulu'nun "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Dava kapsamında Ulu, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Soruşturma, komedyenin gösterisinden bir bölümün sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılmıştı. Gözaltına alınan Ulu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullandığı ifadelerin sınırı aşmış olabileceğini belirterek kamuoyundan özür dilemişti.

OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Oyuncular Sendikası, Tuba Ulu hakkında açılan davaya ilişkin yaptığı açıklamada, sanat ve ifade özgürlüğünün yargı konusu yapılmasına tepki gösterdi.

Sendika açıklamasında, "Meslektaşımız komedyen Tuba Ulu, sahnede yaptığı bir şaka nedeniyle yargılanıyor. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanat, eleştiri, mizah ve ifade özgürlüğü demokratik toplumun temel unsurlarıdır. Dayanışma, ifade özgürlüğünü savunmanın en güçlü yollarından biridir. Tuba Ulu'nun yanındayız. Mizah yargılanamaz, ifade özgürlüğü suç değildir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Tuba Ulu, Nisan ayında sahnelediği stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan hakkında yaptığı esprinin sosyal medyada gündem olması üzerine gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, komedyen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.