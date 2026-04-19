Haftanın dikkat çeken yapımlarından biri ise Anne Hathaway ve Michaela Coel’in başrollerini paylaştığı Mother Mary.
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım
Sinema salonları bu hafta oldukça hareketli. Komediden aksiyona, dramdan korkuya ve animasyona uzanan geniş bir yelpazede 7 yeni film izleyiciyle buluşuyor.Derleyen: Cemile Kurel
MOTHER MARY
David Lowery’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film; dram, gerilim ve müziği bir araya getiriyor. Hikâye, şöhretin ağır yükü altında ezilen bir sanatçının içsel çatışmalarını ve çevresiyle yaşadığı gerilimleri merkezine alıyor.
BAŞIBOZUKLAR
Yerli komedi cephesinde öne çıkan film, Alaçatı’da sahne alacaklarını sanan bir müzik grubunun yanlışlıkla kendilerini Suriye’deki bir Amerikan füze üssünde bulmalarıyla gelişen absürt olayları anlatıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği filmin senaryosu Gani Müjde’ye ait.
LARGO WİNCH: DÜNYANIN DURDUĞU AN
Ünlü çizgi romandan uyarlanan filmde Tomer Sisley, Largo Winch karakteriyle geri dönüyor. Büyük bir finans imparatorluğunun başındaki Winch, oğlunun kaçırılmasıyla birlikte küresel bir komplonun ortasında kalıyor.
LEE CRONİN’DEN MUMYA
Korku türüne farklı bir soluk getiren yapım, yıllar önce kaybolan kızlarının aniden geri dönmesiyle kabusa sürüklenen bir ailenin hikayesini anlatıyor. Film, karanlık atmosferi ve güçlü ses tasarımıyla dikkat çekiyor.
HAYVANLAR ALEMİ
Çocuklara hitap eden animasyon film, ormanlarını korumak için güçlerini birleştiren hayvanların macerasını konu alıyor. Eğlenceli anlatımıyla birlikte çevre bilinci mesajı da veriyor.
571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed
Animasyon türündeki bu yapım, İslamiyet’in doğuşunu ve Hz. Muhammed’in hayatının erken dönemlerini ele alarak izleyicilere tarihsel ve manevi bir yolculuk sunuyor.
Cinnet-i Sırra
Yerli korku türündeki film, geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalan bir ailenin yaşadığı metafizik olayları konu alıyor.