Yeniçağ Gazetesi
19 Nisan 2026 Pazar
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım

Sinema salonları bu hafta oldukça hareketli. Komediden aksiyona, dramdan korkuya ve animasyona uzanan geniş bir yelpazede 7 yeni film izleyiciyle buluşuyor.

Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım - Resim: 1

Haftanın dikkat çeken yapımlarından biri ise Anne Hathaway ve Michaela Coel’in başrollerini paylaştığı Mother Mary.

1 8
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım - Resim: 2

MOTHER MARY

David Lowery’nin yönetmen koltuğunda oturduğu film; dram, gerilim ve müziği bir araya getiriyor. Hikâye, şöhretin ağır yükü altında ezilen bir sanatçının içsel çatışmalarını ve çevresiyle yaşadığı gerilimleri merkezine alıyor.

2 8
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım - Resim: 3

BAŞIBOZUKLAR

Yerli komedi cephesinde öne çıkan film, Alaçatı’da sahne alacaklarını sanan bir müzik grubunun yanlışlıkla kendilerini Suriye’deki bir Amerikan füze üssünde bulmalarıyla gelişen absürt olayları anlatıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği filmin senaryosu Gani Müjde’ye ait.

3 8
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım - Resim: 4

LARGO WİNCH: DÜNYANIN DURDUĞU AN

Ünlü çizgi romandan uyarlanan filmde Tomer Sisley, Largo Winch karakteriyle geri dönüyor. Büyük bir finans imparatorluğunun başındaki Winch, oğlunun kaçırılmasıyla birlikte küresel bir komplonun ortasında kalıyor.

4 8
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım - Resim: 5

LEE CRONİN’DEN MUMYA

Korku türüne farklı bir soluk getiren yapım, yıllar önce kaybolan kızlarının aniden geri dönmesiyle kabusa sürüklenen bir ailenin hikayesini anlatıyor. Film, karanlık atmosferi ve güçlü ses tasarımıyla dikkat çekiyor.

5 8
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım - Resim: 6

HAYVANLAR ALEMİ

Çocuklara hitap eden animasyon film, ormanlarını korumak için güçlerini birleştiren hayvanların macerasını konu alıyor. Eğlenceli anlatımıyla birlikte çevre bilinci mesajı da veriyor.

6 8
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım - Resim: 7

571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed

Animasyon türündeki bu yapım, İslamiyet’in doğuşunu ve Hz. Muhammed’in hayatının erken dönemlerini ele alarak izleyicilere tarihsel ve manevi bir yolculuk sunuyor.

7 8
Komediden korkuya: Bu hafta kaçırmaman gereken 7 yapım - Resim: 8

Cinnet-i Sırra

Yerli korku türündeki film, geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalan bir ailenin yaşadığı metafizik olayları konu alıyor.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro