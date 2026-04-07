Trendyol Süper Lig'in dev takımı Galatasaray’da, sarı-kırmızılı taraftarların kulübe olan desteği ve katkısı dikkat çekiyor.

2026-2027 sezonu için kombine biletleri yenileme dönemi başlarken, taraftar ilgisi yönetimin yüzünü güldürdü.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, kombine yenileme davetine yüzde 100’e yakın geri dönüş sağlandı. Rams Park’ta koltuğu ve locası olan Galatasaray taraftarlarının yüzde 95’i yenileme hakkını kullandı.

Bu yoğun talep sonrası sadece çok az sayıda taraftar için yeni kombine satışı yapılabilecek. Bunu göz önüne alan yönetim, maç günü bileti sayısını 8 binden 5 bine düşürecek ve 3 bin koltuğu daha kombine satışına açacak.

Sarı-kırmızılı kulübün kombine bilet, loca ve VIP koltuk satışlarından toplam 140 milyon euro gelir sağladığı, stat isim hakkı sponsorluğuyla birlikte bu rakamın 200 milyon euroyu bulduğu belirtildi.