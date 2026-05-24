Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Sümbüllü Sokak'ta meydana geldi. Bir kombi bakım firmasının teknik personeli olan S.O.Z., rutin kombi bakım çalışması için D.B. isimli vatandaşın evine gitti. İşlemler esnasında teknisyen S.O.Z. ile ev sahibi D.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Ev içinde yükselen tansiyon kısa sürede büyüyerek dışarıya taştı.

SİLAHLI KOMŞU KAVGAYA DAHİL OLDU

Tartışma seslerini duyarak olay yerine gelen ev sahibi D.B.’nin komşusu E.K. de kavgaya dahil oldu. İddiaya göre öfkesine hakim olamayan komşu E.K., yanına aldığı pompalı tüfekle kombi teknisyeni S.O.Z.’nin üzerine yürüdü. Çıkan arbede esnasında silah kabzası ve darbelerle feci şekilde hırpalanan teknisyen, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALI TEKNİSYEN HASTANEDE, ŞÜPHELİ FİRARİ

Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese kısa sürede çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde kalan talihsiz kombi teknisyeni S.O.Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından elindeki pompalı tüfekle birlikte kayıplara karışan şüpheli E.K.’nin yakalanması ve gözaltına alınması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.