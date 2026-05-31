İstanbul Kağıthane’de 1 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen ve balkondan düşme olarak kayıtlara geçen olayda yeni bir perde aralandı. Evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve aylarca yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veren bir çocuk annesi, 41 yaşındaki Burçak Şişman komadan uyandı.



İstanbul Kağıthane'de 1 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda 41 yaşındaki Burçak Şişman evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Bir çocuk annesi kadın, aylarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, bilincinin yerine gelmesinin ardından olay gecesine dair dikkat çeken iddialarda bulundu.

Eşi Adem Şişman'ın uyuşturucu kullandığını ve kendisine sürekli baskı yaptığını öne süre Şişman, olay günü eşinin kendisini balkondan ittiğini iddia etti.





"ADEM BENİ CAMIN ÖNÜNE SÜRÜKLEDİ VE SIRTIMDAN İTEKLEDİ"

Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre olay gününü anlatan Burçak Şişman, eşiyle arasında tartışma olmadığını ancak eşinin kendisini camın önüne sürüklediğini savundu.

Şişman, "Aramızda tartışma yoktu ama Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp 'Beni kurtar' demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum" ifadelerini kullanarak eşinden şikayetçi oldu.



BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda Burçak Şişman'ın avuç içlerinde tespit edilen lezyonlarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi.

Raporda söz konusu izlerin düşme sırasında ağaca ya da başka bir cisme tutunma amacıyla oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca bu durumun adli literatürde cinayet orijinli olaylarda daha sık görülen bulgular arasında yer aldığı kaydedildi.

Raporda genç kadının düşüş sırasında ağaç dallarına çarpmasının hızını azalttığı ancak vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğu da ifade edildi.





EŞİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adem Şişman ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Eşinin ailesinin evliliklerine başından beri karşı olduğunu öne süren Şişman, "Eşim miras konusunda ailesinden baskı görüyordu, bu yüzden psikolojisi bozuldu. Olay günü çocuktan ses geldi diyerek sofradan kalktı, sonra aşağı düştüğünü gördüm. Ailesinin baskısıyla bana bu iftirayı atıyor" dedi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturmanın ardından Adem Şişman hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Olayla ilgili yargılamanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.