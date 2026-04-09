Müzayede devi Sotheby’s, saatçilik tarihinin en önemli olaylarından birine imza atıyor. Tek bir koleksiyonerin 25 yılda bir araya getirdiği, 300’den fazla parçadan oluşan devasa vintage Cartier koleksiyonu, Hong Kong, Cenevre ve New York’ta düzenlenecek açık artırmalarla yeni sahiplerini bulacak. Koleksiyonun toplam değerinin 15 milyon doların üzerinde olması bekleniyor.

"THE SHAPES OF CARTİER": BİR TASARIM MİRASI

Bloomberg'in haberine göre “The Shapes of Cartier, The Finest Vintage Grouping Ever Assembled” başlığıyla duyurulan satış serisi, markanın yaklaşık bir asırlık tasarım evrimini gözler önüne seriyor. Koleksiyonda Cartier’nin ikonikleşmiş modellerinin en nadir örnekleri yer alıyor:

Paris, Londra ve New York atölyelerinden çıkan özel parçalar arasında Santos, Tank, Baignoire ve Cintrée. Octagonal, Decagonal ve Asymétrique var.

800 Bin Dolarlık 1987 üretimi sarı altın Cartier "London Crash" müzayedenin Hong Kong ayağındaki en büyük yıldızı.

O yıl sadece 3 adet üretildiği tahmin edilen bu model için 400 bin ile 800 bin dolar arasında bir değer biçiliyor. İlk kez 1967’de tasarlanan ve asimetrik kasasıyla bir "sanat eseri" kabul edilen Crash, saat dünyasının en çok arzulanan tasarımları arasında ilk sırada.

CARTİER LONDON DÖNEMİ YENİDEN REVAÇTA

Sotheby’s Saatler Küresel Başkanı Sam Hines, koleksiyonun özellikle Jean-Jacques Cartier yönetimindeki (1967-1974) Londra dönemine ait parçalarıyla fark yarattığını belirtiyor. Sınırlı sayıda üretilen bu modeller, modern saat tasarımının en cesur örnekleri olarak kabul ediliyor.

MÜZAYEDE TAKVİMİ

Cartier’nin son yıllarda genç kuşaklar arasındaki artan popülaritesi, vintage piyasasını da hareketlendirdi. Koleksiyonun satışları şu tarihlerde gerçekleşecek:

24 Nisan: Hong Kong

10 Mayıs: Cenevre

15 Haziran: New York

Bu dev satış, sadece bir mücevher ve saat müzayedesi değil, aynı zamanda Cartier’nin bir kültürel ikon olarak küresel piyasadaki gücünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.