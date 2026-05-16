Evini yenileyenler ya da yeni ev kuranlar için koltuk takımı seçerken en kritik kararlardan biri kumaş türü oluyor. Sadece renge bakarak yapılan tercihler, ilerleyen dönemlerde pişmanlığa yol açabiliyor. Uzmanlar, kumaş seçiminde estetik kadar evdeki yaşam alışkanlıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyor.

UZUN ÖMÜRLÜ: ŞÖNİL KUMAŞ

Piyasada öne çıkan üç popüler kumaş türünün avantaj ve dezavantajları şu şekilde sıralanıyor:

Şönil Kumaş, sık dokusu ve kadifemsi yapısıyla salonlara sıcak bir hava katıyor. Yıpranmaya karşı oldukça dirençli olması ve uzun ömürlü kullanımı en büyük avantajı. Ancak tüylü dokusu nedeniyle toz ve evcil hayvan tüylerini hızla çekmesi, temizliğinin zahmetli olması ise en net dezavantajı olarak öne çıkıyor.

Nubuk kumaş, sıvı emmeyen yapısı sayesinde leke tutmuyor ve kolayca silinebiliyor. Bu durum çocuklu aileler için büyük bir avantaj. Buna karşın, zamanla sık oturulan yerlerde parlama yapması ve esneyerek formunu kaybetmesi olumsuz bir dezavantaj yaratıyor.

Keten Kumaş ise doğal ve ferah görünümüyle modern evlerin vazgeçilmezi. Hava geçiren yapısıyla yazın terletmiyor olması büyük bir avantaj. Fakat lekeyi hızla içine hapsetmesi ve çok çabuk kırışması titiz kullanıcılar için ciddi bir dezavantaj oluşturuyor.