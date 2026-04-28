Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde iddiaya göre, 56 yaşındaki Y.Ö., kolonya içtikten sonra 77 yaşındaki annesi N.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ö., annesine saldırarak kolunu kırdı. Yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın ardından harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.