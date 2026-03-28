Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1061’inci Sokak'taki 6 katlı Habib Apartmanı’nda meydana geldi.

Kolonlardan ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine adrese AFAD, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrası, 10 dairenin bulunduğu apartmanda yaşayan 51 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce detaylı inceleme başlatılacağı belirtildi.