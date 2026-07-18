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Kaynak: DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kolonlarında oluşan derin çatlaklar nedeniyle riskli olduğu belirlenen 3 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltılarak mühürlendi.

Olay, 50. Yıl Mahallesi 2229. Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Bina sakinleri, kolonlardan sesler gelmesi ve çatlakların oluşması üzerine durumu belediyeye bildirdi.

EKİPLER DERİN ÇATLAKLAR TESPİT ETTİ

İhbar üzerine bölgeye Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı nöbetçi mühendis ve teknik ekipler sevk edildi. Yapılan incelemelerde binanın taşıyıcı kolonları ile duvarlarında derin çatlaklar bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine bina, olası bir çökme riskine karşı tahliye edilerek mühürlendi.

"ÇARESİZİZ, ORTADA KALDIK"

Bina sakinlerinden Mehmet Çelik, belediye ekiplerinin pazartesi günü yeniden inceleme yapacağını belirterek, "Binanın sağlam olup olmadığını bize net olarak söyleyecekler. Bina sakinleri akrabalarının yanına gitti. Ben de dünürümde kalıyorum. Çaresiziz, ortada kaldık" ifadelerini kullandı.