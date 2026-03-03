Türkiye, 8.961.975 adet arılı kovan varlığı ve 95.492 tonluk bal üretimiyle arıcılık sektörü bakımından dikkat çeken bir tablo çiziyor. Yıllık üretim hacmi ve kovan sayısıyla küresel bal üretimi pazarında önemli bir paya sahip ülkemizde, üretimde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirlik konuları da gündemde yer alıyor.

Türkiye’nin zengin florası ve iklim çeşitliliğinin üretim açısından avantaj sağladığına işaret eden Ermiş Arıcılık Kurucusu Zeki Ermiş, “Buna rağmen kovan başına ortalama verim, 10,7 kg ile birçok ülkenin gerisinde kalıyor. Bu durum, teknik uygulamaların ve üretim koşullarının geliştirilmesi gerektiğine işaret ediyor” açıklamasını yaptı.

“SORUN YALNIZCA İKLİM DEĞİL”

“Son yıllarda, iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık dalgalanmaları ve kuraklık gibi çevresel faktörlerdeki artış, arı kolonileri üzerinde baskı yaratıyor. Bu değişikliklerin bazı bölgelerde koloni kayıplarını belirgin şekilde artırdığı biliniyor. Bilinçsiz pestisit kullanımı ve doğal yaşam alanlarındaki bozulmalar da arı sağlığını olumsuz etkileyen başlıca etmenler arasında yer alıyor” açıklamasını yapan Zeki Ermiş, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu biyolojik risklerin yanı sıra ekipman kalitesi ve hijyen standartlarının yetersizliği de koloni dayanıklılığı düşürüyor. Kovan içi nem ve ısı dengesinin sağlanamaması, hatalı veya düşük kaliteli malzemelerle yapılan üretim süreçleri, arıların strese girme riskini artırıyor ve verimi düşürüyor.”

ARTAN DOĞAL ÜRÜN TALEBİ SORUMLULUĞU ARTIRIYOR

Piyasalarda doğal ve katkısız ürünlere yönelik talebin, pandemi sonrası dönemde hızla yükseldiğine dikkat çeken Zeki Ermiş, “Tüketici ilgisinin yoğunlaştığı ham bal, polen, propolis gibi ürünlerde üretim hacmi artsa da kalite standartlarının tutarlı bir şekilde sağlanması hâlâ kritik bir sorun olarak gündemde. Bu artan talep bağlamında, üretim zincirinin her aşamasında kalite kontrolü yapılması ve doğru ekipmanların kullanılması büyük önem taşıyor. Kaliteli hammaddeyle çalışmanın yanı sıra sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının yaygınlaştırılması da uzun vadeli sektör sağlığı açısından belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“BİLİNÇLİ ÜRETİM YAYGINLAŞMALI”

Ermiş Arıcılık Kurucusu Zeki Ermiş, “Türkiye’de kovan sayısının yüksek olması üretim kapasitesine işaret ediyor ancak bu sürdürülebilir üretimin garantisi değil. Koloni sağlığını korumak için yalnızca sayıyı artırmak yeterli değil, bilinçli üretim yöntemlerinin de yaygınlaştırılması gerekiyor. Üreticilerin teknik bilgi ve uygulama becerilerinin artırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri de çok önemli” diye konuştu.

Zeki Ermiş, “Gözlemlerimiz, yanlış ekipman ve düşük hijyenle yürütülen uygulamaların koloni kayıplarını artırdığını gösteriyor. Kovanların nem ve ısı dengesinin iyi sağlanması, kaliteli koruyucu ekipman seçimleri ve hijyenik bal sağım süreçleri koloni dayanıklılığını doğrudan etkiliyor” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM SAĞLIKLI KOLONİ VE DOĞRU EKİPMAN ZİNCİRİYLE MÜMKÜN”

Arıcılık malzemeleri ve doğal arı ürünleri alanında hizmet veren Artvin merkezli Ermiş Arıcılık, sürdürülebilir üretimin ancak sağlıklı koloni ve doğru ekipman zinciriyle mümkün olduğu inancıyla, üreticilere yönelik bilinçli arıcılık ve doğru ekipman kullanımı odaklı bir yaklaşımla faaliyet gösteriyor. Üreticilere teknik ürün çözümleri sunarken, bilinçli arıcılık konusunda farkındalık oluşturmayı da öncelik olarak konumlandırdıklarını söyleyen Zeki Ermiş, “Ermiş Arıcılık olarak, hem arıcılık malzemeleri hem de doğal arı ürünleri alanındaki faaliyetlerimizle üretici ve tüketici arasında güven temelli bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Bal süzme makineleri, kovan ve ekipmanları, bal işleme ve dolum kazanları, arıcılık malzemelerinin yanı sıra, ambalajlamadan sır alma ve polen toplamaya uzanan ürünlerimizle bir ‘arıcı marketi’ olarak hizmet veriyoruz. Borçka’daki mağazamızın yanı sıra, online satışlarımızla da Türkiye ve yakın coğrafyaya hizmet veriyoruz” dedi.