UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın karşılaşacakları Liverpool öncesindebasın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sánchez, takım olarak gelişimlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Turnuvada yollarına devam etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sanchez, Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca kendilerini denemek amacıyla bulunmadıklarını ifade etti. Sahada verdikleri mücadelenin gücünü göstermek istediklerini dile getiren deneyimli savunmacı, güçlü rakiplerle karşılaştıklarını ve önemli karşılaşmalar oynadıklarını aktardı. Takım olarak hem kulüp hem de Türk futbolu adına turnuvada ilerleme hedefi taşıdıklarını belirten Sanchez, Türkiye’de futbol seviyesinin son yıllarda ciddi biçimde yükseldiğini kaydetti.

Kısa süre önce maç oynamış olmalarının kendileri açısından bir dezavantaj oluşturmadığını söyleyen Kolombiyalı oyuncu, bu tür karşılaşmalar için özel bir motivasyon aramadıklarını dile getirdi. Şampiyonlar Ligi’nin dünya futbolunun en büyük organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Sanchez, tamamen maça odaklandıklarını ve performanslarını daha ileri taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Deplasmanda oynanacak karşılaşmanın da gelişim açısından önemli bir fırsat olacağını belirten tecrübeli savunmacı, takım olarak ilerleme kaydetmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şampiyonlar Ligi’nde en fazla süre alan oyunculardan biri olmasıyla ilgili değerlendirmede de bulunan Sanchez, bu durumu yönetmenin her zaman kolay olmadığını dile getirdi. Tecrübeyle birlikte bu sorumluluğun daha iyi anlaşılabildiğini aktaran futbolcu, sahada bulunmanın ötesinde kulübe katkı sağlayabilmenin önemli olduğunu belirtti.

Başarının bireysel değil takım çalışmasının sonucu olduğunu ifade eden Sanchez, takım arkadaşlarına teşekkür ederek onların desteğinin işini kolaylaştırdığını söyledi. Sahada doğru kararlar vermeye ve profesyonel alışkanlıklar edinmeye çalıştığını vurgulayan Kolombiyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde yüksek süre almak ve istatistiklerde yer almanın değerli olduğunu ancak yalnızca dakika sayısının tek başına anlam taşımadığını kaydetti. Sahada bulunduğu anlarda takımın özgüveninin yüksek olmasının kendisi için daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.