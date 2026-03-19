Kolombiya hükümeti, çelik ve metal işleme sektöründe yaşanan piyasa dengesizliklerini gidermek amacıyla ticaret savunma tedbiri kapsamında 14 ürün grubuna yüzde 35 oranında gümrük vergisi getirdi.

Uygulama, Kolombiya’nın serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden yapılan ithalatı kapsarken, mevcut ticaret ortaklarından gelen ürünler bu düzenlemenin dışında bırakıldı.

“DÜZELTİCİ TEDBİR” VURGUSU

Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Diana Marcela Morales, düzenlemenin uluslararası ticaret kurallarıyla uyumlu olduğunu ve kısıtlayıcı değil düzeltici bir adım niteliği taşıdığını ifade etti. Morales, yapay düşük fiyatlarla piyasaya giren ürünlerin oluşturduğu haksız rekabetin önlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

ÜRETİM VE DIŞ TİCARET VERİLERİ

Ülkede yıllık yaklaşık 2,6 milyon ton çelik üretim kapasitesi bulunmasına rağmen mevcut üretim 1,6 milyon ton seviyesinde kalıyor. 2025 yılında başta Çin olmak üzere Türkiye, Rusya, Brezilya, Peru, Venezuela ve ABD’den toplam 124,6 milyon dolar değerinde çelik ithalatı yapıldı.

Aynı dönemde ihracatın 32,2 milyon dolar seviyesinde kaldığı kaydedildi.

SEKTÖR VE İSTİHDAM ETKİSİ

Çelik ve metal işleme tedarik zincirinin 50 binden fazla kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığı belirtilirken, alınan tedbirin konut maliyetleri üzerinde kayda değer bir etkisinin olmayacağı teknik analizlerle ortaya kondu.

Bir yıl süreyle yürürlükte kalacak düzenlemenin 150’den fazla şirket tarafından desteklendiği bildirildi.