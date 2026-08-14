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Kaynak: AA

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, gerçekleştirdiği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak can kaybının arttığını belirtti.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 281'e çıktığını vurgulayan De la Espriella, 3 bin 971 kişinin yaralandığını, 379 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

De la Espriella, en büyük önceliklerinin hayat kurtarmak olduğunu belirterek, "Durum karmaşık ancak tüm kaynaklarımızı kullanıyoruz. Yardım teklifinde bulunan ve ilgili standartları karşılayan ülkelerin imkanlarından da faydalanıyoruz. Kalbim, kurbanların aileleriyle ve hala kayıp olanlarla birlikte." dedi.

Kolombiya'da 7 Ağustos'ta görevi devralan De la Espriella, depremde 127 binanın yıkıldığını, 65 bin 841 evin hasar gördüğünü, 10 bin 677 evin ise tamamen yıkıldığını ifade etti.

Ülkede 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı De la Espriella, depremde en çok can kaybının yaşandığı Pereira kentinde yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerini etkileyen depremde evlerini kaybeden ailelere kira desteği sağlanacağını açıklamıştı.