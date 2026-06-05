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Bölgesel Sağlık İdari Departmanından (Dadis) yapılan açıklamada, kente bağlı Pasacaballos bölgesindeki bir tersanede bakım gören yük gemisinde nedeni henüz belirlenemeyen şiddetli bir patlamanın meydana geldiği bildirildi.

Patlamada, 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bazıları ağır 11 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, patlamanın ardından gemide yangın çıktığı, olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri, sivil savunma ve risk yönetimi birimlerinin sevk edildiği aktarıldı.

Cartagena Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Bölge yetkilileri, kurumlar arasındaki hızlı koordinasyon sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığı ve yaralılara olayın hemen ardından tıbbi müdahalede bulunulduğu bilgisini paylaştı.