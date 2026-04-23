Kolombiya’nın güneybatısında bulunan Mocoa kentinde silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 5 genç hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Putumayo yönetim bölgesine bağlı kentte meydana gelen saldırının, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

OLAY YERİNDE İNCELEME SÜRÜYOR

Mocoa Hükümet Sekreteri Missen Javier Ordonez, yaptığı açıklamada olayın detaylı şekilde araştırıldığını belirtti:

“Silahla öldürülmüş 5 ceset bulundu. Olayın gece saatlerinde gerçekleştiği anlaşılıyor. Teknik inceleme devam ediyor.”

KENTTE GÜVENLİK ALARMI

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, kentte alarm durumu ilan edildi.

Son dönemde artan hırsızlık, gasp, cinayet ve genel güvenlik olayları vatandaşların tepkisine yol açarken, yerel yönetim olağanüstü güvenlik konseyi toplantısı gerçekleştirdi.

ACİL ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Yetkililer, saldırının faillerinin yakalanması ve benzer olayların önlenmesi amacıyla yeni güvenlik tedbirlerinin devreye alınacağını açıkladı.

Kolombiya’nın bazı bölgelerinde uzun süredir devam eden güvenlik sorunları ve organize suç faaliyetleri, benzer olayların artmasına neden oluyor.