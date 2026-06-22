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Karayip kıyısındaki Barranquilla kentinde toplanan binlerce destekçisine hitap eden Espriella, elde edilen başarının yalnızca kendisine ya da siyasi hareketine ait olmadığını belirterek tüm Kolombiyalıları temsil edeceğini söyledi.

Seçim sonucunu halkın ortak iradesinin bir yansıması olarak değerlendiren Espriella, farklı görüşlere ve toplumsal çeşitliliğe saygı göstereceklerini ifade etti. Zaferin belirli bir kişi, parti veya bölgeye değil, tüm ülkeye ait olduğunu vurgulayan Espriella, Kolombiya halkının kendi geleceğini belirleme, ulusal onurunu koruma ve umutlarını yeniden canlandırma kararlılığının sandığa yansıdığını dile getirdi.

Destekçilerine oyların korunması çağrısında bulunan Espriella, demokrasinin ancak halkın özgür iradesiyle anlam kazandığını söyledi. Yönetim anlayışının vaatlerden çok somut sonuçlara dayanacağını belirten siyasetçi, vatandaşların haklarının güvence altında olacağını ve farklı düşüncelerin baskı görmeyeceğini kaydetti. Ayrıca seçmenlerden oylarına sahip çıkmalarını ve halkın tercihine gölge düşürecek girişimlere karşı dikkatli olmalarını istedi.

Görevi devralmasının ardından güvenlik konusuna öncelik vereceğini yineleyen Espriella, suçla mücadele, yolsuzluğun önlenmesi, toplumda yeniden umut duygusunun güçlendirilmesi ve yaşanan krizlerin ardından sağlık sisteminin iyileştirilmesinin temel hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

“Bu ülke tüm siyasi görüşlerin üzerindedir”

Kolombiya'da suç işleyenlerin cezasız kalmayacağını söyleyen Espriella, ülkenin herhangi bir hükümetten veya ideolojik yaklaşımdan daha büyük olduğunu vurguladı. Herkesin ortak vatanını inşa etmeyi amaçladıklarını belirten Espriella, anayasa ve yasaların üzerinde hiç kimsenin bulunamayacağını dile getirdi. Suç örgütleri, insan kaçakçıları ve kamu kaynaklarını kötüye kullanan yolsuzluk şebekelerine karşı devletin kararlı bir mücadele yürüteceğini belirten siyasetçi, tüm suçların hukuk çerçevesinde soruşturulacağını ve sorumluların hesap vereceğini söyledi.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının açıkladığı resmi olmayan verilere göre sandıkların yüzde 99,99'u açıldı. Sonuçlara göre Vatan Savunucuları Hareketi'nin sağ görüşlü adayı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 49,66'sını alırken, iktidardaki Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy oranına ulaştı.

Petro sonuçlara temkinli yaklaştı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oy sayım sürecine ilişkin bazı usulsüzlük iddialarına dikkat çekti. Hiçbir adayın resmi sonuçlar açıklanmadan kendisini cumhurbaşkanı ilan edemeyeceğini belirten Petro, nihai kararın yasal sayım sürecinin tamamlanmasının ardından verileceğini ifade etti.

Vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulunan Petro, ülkenin derin bir siyasi bölünmüşlük yaşadığını ve dış müdahalelerin özgürlükler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savundu. Önümüzdeki dönemde barışın ve ulusal bütünlüğün korunabilmesi için geniş kapsamlı bir “Ulusal Mutabakat” sürecinin gerekli olduğunu söyledi.