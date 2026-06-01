Kolombiya’da 14 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması nedeniyle en çok oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak. Vatan Savunucuları Hareketi (Defensores de la Patria) adayı aşırı sağcı Abelardo de la Espriella oyların yüzde 43,62'sini alarak yarışı önde tamamlarken, iktidar partisi Tarihsel İttifakın (Pacto Historico) sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise oyların yüzde 41,13’ünü alarak seçimde ikinci sırada yer aldı. 21 Haziran’da yapılacak ikinci tur seçimlerinde De la Espriella ile Cepeda cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

CUMHURBAŞKANI’NDAN KRİZ ÇIKARAN SÖZLER

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, resmi olmayan sonuçların duyurulması sonrası seçim sonuçlarını tanımadığını söyledi. Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının sonuçlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını belirtti.

Petro, algoritmalara müdahale edildiğini savunarak "Cumhurbaşkanı olarak, Bautista kardeşlerin özel şirketi tarafından yürütülen ön sayım sonuçlarını tanımıyorum. Normal şartlarda sabit kalması gereken sayım ve denetim yazılımlarının algoritmalarına son bir hafta içinde 3 kez müdahale edildi ve resmi nüfus kayıtlarında yer almayan 800 bin yeni kimlik sisteme dahil edildi” ifadelerini kullandı.

“VERİLERDE TUTARSIZLIK VAR”

Petro, resmi seçmen kayıtları ile sayım sistemindeki veriler arasında tutarsızlık bulunduğunu öne sürerek, "Seçim gecesi açıklanan sonuçlara güvenmiyorum. Seçmen kayıtlarında usulsüzlük olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle ön sayım verilerini değil, yargıçların denetiminde yürütülen resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları kabul edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Petro'nun sosyal medya paylaşımında hedef aldığı "Bautista kardeşler"in seçim lojistiği, oy sayım sistemleri, pasaport ve kimlik üretimi gibi kamu ihalelerini üstlenen Thomas Greg ve Sons şirketinin sahipleri Camilo Bautista Palacios ve kardeşleri olduğu belirtildi.

İLK TURUN GALİBİNDEN SERT YANIT

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’nun seçimi tanımadığını belirttiği açıklamasına yanıt gecikmedi. Seçimin ilk turunda en fazla oyu alan aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella, destekçilerine seslenerek "Gustavo Petro, seçim sonuçlarını görmezden gelmeye sakın cüret etmeyin, çünkü halk ayağa kalkar ve sizi cezalandırır. Sayın Petro ve Ivan Cepeda, sizler emekli edeceğimiz bir çift haydutsunuz." dedi.

ABD'ye de çağrıda bulunan De la Espriella, şunları söyledi:



"Kolombiya düşmanlarını cezalandıracağız. Bugün halk, iradesini ortaya koydu. Siyasi tarihte ilk kez, bağımsız, sözünü sakınmayan ve gereken kararlılığa sahip bir lider, zafere ulaşmak adına ilk turu kazandı. ABD bu ikinci turu yakından takip etsin. Bu mücadelenin en ön safında ben olacağım. Demokrasimizi savunmak ve gerekirse Kolombiya için canımı feda etmek üzere buradayım."

VALENCİA, İKİNCİ TURDA DE LA ESPRİELLA'YI DESTEKLEYECEK

Bu arada, ilk turda oyların yüzde 6,92'sini alan Demokratik Merkez (Centro Democratico) partisinin adayı Paloma Valencia, 21 Haziran'da yapılacak ikinci turda aşırı sağcı De la Espriella'yı destekleyeceğini duyurdu.





Bogota'daki parti merkezinde basına açıklamalarda bulunan Valencia, ilk turdaki başarısı dolayısıyla De la Espriella'yı tebrik etti.



İktidar partisi adayı Cepeda'yı eleştiren Valencia, "Ivan Cepeda ve onun projesini mağlup etmek için bu mücadeleyi sürdüreceğim. Her zaman Kolombiyalıların pes etmediği söylenir, bu çok doğrudur." şeklinde konuştu.