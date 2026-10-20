Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Kolombiya’nın Cauca yönetim bölgesinde orduya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 19 askerin yaralandığı açıklandı.

Kolombiya basınında yayımlanan haberlere göre, UH-60 Black Hawk tipi helikopter, Popayan ile Inza kasabaları arasındaki hatta personel nakli ve lojistik destek faaliyetini yürüttüğü sırada kaza yaptı.

Olayda helikopterde bulunan askeri personelden 19’u yaralandı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, yaralılar arasında 4 mürettebat üyesi ile 15 asker yer aldı. Yaralılardan dördünde kırıklar belirlendi. Diğer 15 personelin ise çarpma ve ezilme kaynaklı yaralanmalar nedeniyle tedaviye alındığı bildirildi.

Kazanın ardından olay yerine askeri birlikler ve acil müdahale ekipleri gönderildi. Ekipler, yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştirerek sağlık desteği sağladı.

Kolombiya ordusu, helikopterin düşmesine yol açan koşulların tespit edilmesi için soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

SİLAHLI GRUPLARIN ETKİN OLDUĞU BÖLGEDE DÜŞTÜ

Helikopterin düştüğü Cauca yönetim bölgesindeki Inza kasabası, yasa dışı silahlı örgütlerin faaliyetleri nedeniyle stratejik önem taşıyor. Bölgede, barış anlaşmasını kabul etmeyen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının oluşturduğu EMC ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gibi silahlı grupların etkin olduğu biliniyor.

Askeri yetkililer, güvenlik risklerinin bulunduğu bölgede gerçekleşen kazaya ilişkin ilk incelemelerde helikoptere karadan ateş edildiğini gösteren herhangi bir kanıta ulaşılmadığını belirtti.

Yetkililer, kazanın kötü hava koşullarından ya da olası bir mekanik arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimalleri üzerinde durulduğunu kaydetti. Kesin nedenin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.