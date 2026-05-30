Kolombiya, 2026-2030 dönemi cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla yarın gerçekleştirilecek seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Seçim pusulasında 14 farklı isim yer alsa da siyasi analistler ve kamuoyu yoklamaları, rekabetin üç ana figür arasında geçeceğini öngörüyor: İktidar partisi adayı sol görüşlü Iván Cepeda, aşırı sağcı Abelardo de la Espriella ve eski Cumhurbaşkanı Álvaro Uribe tarafından desteklenen merkez sağ adayı Paloma Valencia.

ANKETLERİN FAVORİSİ: IVÁN CEPEDA

Mevcut Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun siyasi çizgisinin devamı niteliğindeki Tarihsel İttifak (Pacto Histórico) koalisyonunun adayı olan Senatör Iván Cepeda, kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alıyor.

Cepeda, 1994 yılında paramiliter grupların düzenlediği suikast sonucu yaşamını yitiren komünist lider Manuel Cepeda Vargas’ın oğlu. Ailesine yönelik ölüm tehditleri sebebiyle hayatının farklı dönemlerini sürgünde geçiren Cepeda, bu süreçte modern ve reformist sosyalist bir çizgiyi benimsedi.

Seçimi kazanması halinde Cepeda, şu vaatleri öne çıkarıyor:

-Cumhurbaşkanı Petro’nun başlattığı sosyal reformları sürdürmek,

-Yolsuzlukla etkin bir şekilde mücadele etmek,

-Sosyal eşitsizliği azaltmak, kurumsal reformları hayata geçirmek ve diyalog yoluyla barışı güçlendirmek.

AŞIRI SAĞCI DE LA ESPRİELLA’DAN "MEGA HAPİSHANE" VAADİ

Anketlerde ikinci sırada bulunan avukat ve iş insanı Abelardo de la Espriella, "Vatan Savunucuları" (Defensores de la Patria) sloganıyla yürüttüğü kampanyasında güvenlik odaklı sert politikalara odaklanıyor. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin güvenlik stratejilerini örnek aldığını açıkça ifade eden De la Espriella, seçim mitinglerini ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle kurşungeçirmez camların arkasından gerçekleştiriyor.

De la Espriella'nın dikkat çeken vaatleri ve arka planı şöyle:

-Ülke genelinde 10 adet "mega hapishane" inşa etmek,

-Petro hükümetinin yürüttüğü "Topyekun Barış" (Paz Total) politikasına son vermek,

-Uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı gruplarla mücadelede askeri yöntemleri devreye sokmak.

Adayın dikkat çeken müvekkilleri arasında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakın çevresinde bulunan ve yakın zamanda "kara para aklama ile yaptırım ihlali" suçlamalarıyla ABD’ye iade edilen Venezuelalı iş insanı Alex Saab da yer alıyor.

"URİBİSMO" AKIMININ TEMSİLCİSİ: PALOMA VALENCİA

Eski Cumhurbaşkanı Álvaro Uribe’nin liderliğini üstlendiği Demokratik Merkez (Centro Democrático) partisinin adayı Paloma Valencia, ülkede uzun yıllar etkili olan sağ siyasi akım "Uribismo"yu yeniden iktidara taşımayı hedefliyor. Kolombiya’nın köklü hanedan ailelerinden birine mensup olan ve muhafazakar eski Cumhurbaşkanı Guillermo León Valencia’nın torunu olan Valencia, mevcut hükümetin güvenlik politikalarını sert bir dille eleştiriyor.

Valencia’nın öne çıkan projeleri şunlar:

-Savunma bütçesini artırarak güvenlik güçlerine 60 bin yeni asker ve polis dahil etmek,

-Geçmişte ABD ile ortaklaşa yürütülen uyuşturucuyla mücadele programını temel alan "Plan Kolombiya 2.0" projesini hayata geçirmek,

-Vergileri düşürmek ve alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımları artırmak.

MERKEZ SİYASET GERİDE KALDI

Seçim yarışında Antioquia eski Valisi Sergio Fajardo ve Bogota eski Belediye Başkanı Claudia López gibi popüler isimlerin yanı sıra eski bakanlar Daniel Palacios ve Mauricio Lizcano, iş insanı Santiago Botero, avukat Sondra Macollins ve eski Londra Büyükelçisi Roy Barreras da bulunuyor. Ancak anket şirketlerine göre seçmenin keskin siyasi kutuplara yönelmesi sebebiyle merkez siyaseti temsil eden bu adayların kazanma şansı oldukça düşük görünüyor.

SEÇİMLERDE YÜZDE 50 BARAJI ARANACAK

Kamuoyu araştırma şirketlerinin verilerine göre adayların ortalama oy oranları şu şekilde dağılıyor:

Kolombiya seçim yasalarına göre, adaylardan birinin ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için oyların yüzde 50’sinden fazlasını alması gerekiyor. Yarın sandıktan bu oranda bir sonuç çıkmaması durumunda, en yüksek oyu alan iki aday 21 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerinde karşı karşıya gelecek.